Lady Gaga rivela: stuprata e incinta a 19 anni

Rivelazioni choc di Lady Gaga a “The me you can’t see”: la pop star e attrice si è raccontata nella docuserie di Oprah Winfrey e del Principe Harry

Lady Gaga ha raccontato il suo dolore a ‘cuore aperto’ e senza filtri nel primo episodio di The Me You Can’t See, la docu-serie dei co-creatori e produttori esecutivi Oprah Winfrey e Principe Harry, disponibile su Apple TV +.

La serie di documentari ha al centro storie illuminanti che aiutano a sollevare il velo sulla salute mentale e il benessere emotivo.

In The Me You Can’t See, Winfrey e il principe Harry guidano discussioni sincere sulla salute mentale e il benessere emotivo, mentre si confrontano sulle loro battaglie in questo campo.

THE ME YOU CAN’T SEE, LADY GAGA: “A 19 ANNI SONO RIMASTA INCINTA DOPO UNO STUPRO”

Lady Gaga ha condiviso con il pubblico il periodo in cui ha scoperto di essere rimasta incinta dopo aver subito abusi sessuali.

“Avevo 19 anni e lavoravo già nel settore. Un produttore mi ha detto ‘Togliti i vestiti’ e io non ho risposto di no e mi sono allontanata. Mi hanno detto che mi avrebbero fatto terra bruciata attorno. E non si sono fermati. Non hanno smesso di farmi richieste e io mi sono paralizzata“, ha raccontato il premio Oscar.

Dopo quel tragico momento, Lady Germanotta ha dichiarato di avere avuto un crollo psicologico dopo lo stupro. “Provavo dolore, poi niente, quindi stavo male per settimane. Sono stata sottoposta a tante risonanze magnetiche ma i medici non hanno trovato nulla. Ma il tuo corpo ricorda tutto. Un altro nemico è stato l’autolesionismo. Sai perché non fa bene tagliarsi? – ha continuato – Sai perché non è giusto buttarsi contro il muro? Sai perché non fa bene l’autolesionismo? Perché ti fa stare peggio. Pensi che ti sentirai meglio perché stai mostrando a qualcuno ‘guarda, sto soffrendo’ Ma la verità è che non aiuta“.

La pop star ha poi concluso: “Ho capito che erano le stesse sensazioni che avevo provato quando la persona che mi aveva stuprato mi aveva lasciato incinta all’angolo dell’abitazione dei miei genitori perché vomitavo e stavo male. Ero stata violentata e perciò mi avevano tenuta chiusa in uno studio per mesi“.

THE ME YOU CAN’T SEE, IL TRAILER

“Ora più che mai, c’è un bisogno immediato di sostituire la vergogna che aleggia intorno alla salute mentale con saggezza, compassione e onestà. La nostra serie mira a innescare quella conversazione globale”, ha detto Oprah Winfrey.

Con ospiti di alto profilo – insieme a un’ampia gamma di persone provenienti da tutto il mondo che convivono con le ordinarie sfide dei problemi di salute mentale – la serie trascende la cultura, l’età, il sesso e lo stato socioeconomico, per destigmatizzare un argomento altamente frainteso e dare speranza agli spettatori. I produttori hanno collaborato con 14 esperti e organizzazioni accreditati di tutto il mondo per aiutare a far luce sui diversi percorsi nel trattamento di questo tipo di disturbo.

“Siamo nati in vite diverse, cresciuti in ambienti diversi e, di conseguenza, siamo esposti a esperienze diverse. Ma la nostra esperienza condivisa è che siamo tutti umani. La maggior parte di noi porta con sé una qualche forma di trauma, perdita o dolore irrisolti. Eppure l’anno appena trascorso ci ha dimostrato che siamo tutti coinvolti in questo insieme e la mia speranza è che questa serie mostri che c’è forza nella vulnerabilità, connessione nell’empatia e forza nell’onestà“, ha detto il principe Harry, il duca di Sussex.

THE ME YOU CAN’T SEE, GLI OSPITI

Oltre a Lady Gaga, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sono Glenn Close, DeMar DeRozan dei San Antonio Spurs, Langston Galloway dei Phoenix Suns (ex Detroit Pistons), Mental Health Advocate and Speaker Zak Williams,Olympic Boxer Virginia “Ginny” Fuchs, Celebrity Chef Rashad Armstead e tanti altri ancora.