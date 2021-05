Il video del cane sullo skateboard è virale

Il video del cane che va sullo skateboard fa il giro del mondo: l’esemplare di Australian Shepherd in azione a Vasto

Equilibrio, controllo e padronanza del proprio corpo. Le basi per approcciarsi allo skateboard. E questo cane straordinario cane soddisfa di sicuro tutti i requisiti!

Rush è un Australian Shepherd, il cui papà umano Marco Spadaccini, di Vasto, ha insegnato ad andare sullo skate. E lo fa così bene da riuscire anche ad evitare gli ostacoli. Come in questo video virale, in cui con un colpo di bacino schiva rapidamente un ragazzo sulla sua traiettoria.

Rush, tuttavia, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha un rivale: Marco sta insegnando ad un altro cane di nome Will ad andare sullo skate: e le sue doti non sono da meno!