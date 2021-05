Grande novità nel mondo delle stampanti: le cartucce rigenerate

Nel mondo delle stampanti si sta parlando sempre più spesso di un’interessante novità, ovvero delle cosiddette cartucce rigenerate, cerchiamo di capire di cosa si tratta e per quale motivo utilizzarle può essere davvero un’ottima scelta.

Come noto, affinché una stampante possa funzionare è necessario utilizzare i relativi consumabili, quindi le cartucce da inserire al suo interno, contenenti l’inchiostro.

È prassi che le cartucce vengano acquistate rigorosamente nuove, ma le cartucce rigenerate rappresentano, da questo punto di vista, una grande novità, anzi un’autentica “rivoluzione”.

Che cosa sono le cartucce rigenerate

Le cartucce rigenerate sono così chiamate perché sono state sottoposte ad un apposito processo di rigenerazione, si tratta dunque di cartucce che sono state già utilizzate, quindi di cartucce esauste, le quali tuttavia sono state rese nuovamente utilizzabili.

Il processo di rigenerazione prevede sostanzialmente che la cartuccia venga nuovamente riempita con dell’inchiostro, e che possa essere quindi inserita nell’apposito spazio all’interno della stampante proprio come si farebbe con una cartuccia nuova.

Rigenerare una cartuccia non è semplice: in commercio esistono dei kit per eseguire tale operazione in modalità “fai da te”, ma ottenere un risultato apprezzabile è decisamente complicato, sia perché il contenitore della cartuccia deve restare in condizioni ottimali e sia perché la sostanza contenuta nella cartuccia può risultare tossica laddove inalata, di conseguenza operazioni compiute in maniera grossolana potrebbero mettere a rischio la propria salute.

Non ci sono dubbi, dunque, sul fatto che se si vogliono utilizzare delle cartucce rigenerate sia preferibile acquistare delle cartucce sottoposte a tali lavorazioni a livello industriale, e le opportunità non mancano affatto.

Procurarsi delle cartucce rigenerate è tutt’altro che difficile, dunque, ma per quale motivo si dovrebbe fare una scelta di questo tipo?

Perché questa scelta merita grande considerazione

La prima ragione è di natura economica: utilizzando delle cartucce rigenerate, infatti, si può risparmiare davvero tanto sull’acquisto di questi consumabili, soprattutto se si effettuano delle stampe con buona frequenza.

Il costo di una cartuccia rigenerata è di gran lunga inferiore a quello di una cartuccia originale, come anche di quello di una cartuccia compatibile, in questo modo quindi ci si garantisce un risparmio di lungo periodo davvero cospicuo.

Oltre a questo, c’è da considerare anche l’importanza ecologica di una scelta di questo tipo.

Ogni giorno, infatti, nel mondo si producono tonnellate di rifiuti relativi appunto a cartucce e toner esausti, e l’idea di riutilizzare tali cartucce non può che essere positiva in tale ottica, riducendo le quantità di materiali da sottoporre a smaltimento.

E la qualità? È legittimo che il consumatore si ponga anche questa domanda, e le cartucce rigenerate sanno soddisfare appieno anche da questo punto di vista.

Ovviamente, sul mercato ci sono prodotti e prodotti, ma affidandosi ad e-commerce blasonati come quello citato in precedenza ci si potranno garantire delle stampe di qualità ottimale pur risparmiando e compiendo una scelta molto responsabile a livello “green”.