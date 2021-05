Karma Meetings presenta un convegno su Ufo e alieni

Karma Meetings presenta un Convegno online su “Ufo & Alieni” il 22 e 23 Maggio: un evento basato su ricerche, studi scientifici e anche su documenti militari

Karma Meetings torna il 22 e 23 maggio con un Convegno online su “Ufo & Alieni”.

Il Convegno avverrà sul canale YouTube di Manuela Pompas, nota giornalista, scrittrice, ipnologa, direttore del portale KarmaNews. Otto relatori affronteranno questo tema affascinante e misterioso, ma anche destabilizzante e foriero di timori. L’approccio sarà scientifico e destinato a chi è capace di rompere gli schemi, di aprire la mente, di provare a capire.

Il programma sarà diviso nelle due giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio

Tutti i relatori, alcuni dei quali appartengono al CUN (Centro Ufologico Nazionale), sono ricercatori affermati e competenti nel loro campo.

Roberto Pinotti, ufologo fondatore del CUN, ha scritto decine di libri sull’argomento ed è Presidente dell’I.C.E.R., un’organizzazione mondiale che raggruppa i più importanti ufologi al mondo. A lui sono affidate due relazioni: nella prima traccerà una panoramica della situazione attuale e nella seconda parlerà del caso Amicizia, in cui un gruppo di alieni ha stretto amicizia per anni con dei terrestri.

Gli oggetti volanti non identificati esistono? Sì, Alberto Negri, Presidente di Spazio Tesla, e Sabrina Pieragostini, giornalista e fondatrice del blog Extremamente, ci porteranno le testimonianze degli avvistamenti da parte di piloti civili e militari.

Cosa c’entrano gli extraterrestri con il disarmo atomico tra Unione Sovietica di Michail Gorbaciov e gli Stati Uniti di Ronald Reagan? Sarà molto interessante ascoltare cosa ci spiegherà Carlo Di Litta, esperto ed opinionista di Ufo ed extraterrestri.

Quali tecnologie usano gli alieni? Proveremo a capirlo insieme ad Alfredo Benni, analista programmatore e consigliere del CUN.

Tra gli ospiti, ci sarà anche il medico Gennaro Pepe che da anni indaga con l’ipnosi sui fenomeni delle abduction (rapimenti alieni).

Giorgio Di Salvo ci porterà nel suo affascinante mondo in cui ancora una volta la domanda sarà: Ufo, fantascienza o realtà?

E gli incontri ravvicinati di terzo tipo accadono veramente? E come sono le razze aliene? A queste domande risponderà Moreno Tambellini, Consigliere del CUN.

Da molti anni ci chiediamo cosa significhino i cerchi nel grano. Ce lo spiegherà Pier Giorgio Carìa, esperto dei messaggi e della simbologia extraterrestre.

Questo ed altro verrà discusso sul canale YouTube durante il Convegno “Ufo & Alieni”.

“ET: loro sono già qui”, lo short-film chiuderà il Convegno

A chiudere gli incontri, domenica pomeriggio, sarà lo short film ET: loro sono già qui, realizzato per l’occasione: coinvolgente, affascinante, a tratti angosciante, ma certamente da vedere!

“Anni fa avevo scritto per due miei amici attori, Alberto Mancioppi e Stefania Pepe, un lavoro teatrale su un’esperienza di abduction che mi aveva molto coinvolto. Però per vari motivi il copione era rimasto nel cassetto – spiega Manuela Pompas – In occasione del convegno Alberto e Stefania mi hanno presentato Lisa Metelli, una giovane e intraprendente regista, piena di idee, proponendomi di riesumare quella storia e di trasportarla in video. Travolta dal loro entusiasmo, ho accettato di produrre con loro questo short-film, che ho chiamato” ET: loro sono già qui”, di cui ho quindi riadattato il copione”.

ll Convegno è davvero pronto. Non resta che collegarsi ed iscriversi al canale YouTube per avere qualche anticipazione sulle due giornate e alla pagina Facebook di Karmanews per avere aggiornamenti costanti, notizie e video dei relatori, in attesa del 22 e del 23 maggio.

Vi aspettiamo in tanti su YouTube, dove oltre a seguire il convegno potrete interloquire tramite chat con i relatori.

Chi non potrà assistere alla diretta, avrà i link per poterlo vedere in altro momento.

Link per programma completo, costi e iscrizioni: https://www.karmanews.it/ufo-e-alieni-convegno-online/