Incoronate comiche di Giuditta Cambieri al Teatro Lo Spazio

Al Teatro Lo Spazio appuntamento con INCORONATE COMICHE -Stand-Up Comedy…siamo comiche e non c’è niente da ridere! di Giuditta Cambieri

Giovedì 20 maggio al Teatro Lo Spazio appuntamento con INCORONATE COMICHE –Stand-Up Comedy…siamo comiche e non c’è niente da ridere!

L’evento, nato da un’idea di Giuditta Cambieri, prevede una serata diversa con attrici e attori a sorpresa che sperimentano nuovi monologhi comici.

Autrici e attrici s’incontrano lanciandosi eroicamente alla ricerca di una comicità che possa ridere di sé e far ridere cercando di rompere le barriere degli stereotipi di genere e non solo. La reazione del pubblico diventa metro di misura e strumento di crescita per il potenziale comico delle interpreti e anche una verifica per le autrici che potranno mettere a punto il proprio lavoro di scrittura.

La serata è, inoltre, accessibile ad un pubblico di sordi e udenti insieme: attrici udenti e attrici sorde saranno affiancate da interpreti LIS. La messa in scena di ogni monologo prevede un lavoro di ricerca per trovare relazioni, complicità e giochi tra attrici e interpreti. Questo per rendere la traduzione in Lingua dei Segni il più aderente possibile all’interpretazione e ai tempi comici del monologo recitato.

INFO:

Giovedì 20 maggio ore 20

Posti limitati prenotazione obbligatoria

Biglietti: Euro 15.00

Ridotti:12 Euro

Teatro Lo Spazio

Via Locri,42

informazioni e prenotazioni

06 77076486 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it