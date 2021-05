L’illusione ottica della bambina incastrata nel marciapiede è virale

L’illusione ottica di una bambina che sembra incastrata nel marciapiede è virale sui social: l’effetto è dovuto all’angolazione dello scatto e al posizionamento del soggetto

Ha fatto il giro del web l’illusione ottica di una bambina che sembra incastrata nel marciapiede. L’immagine è stata condivisa su Reddit un paio di settimane fa, e via via come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è diventata virale.

L’illusione ottica

Ovviamente, nessuna bambina è stata maltrattata per realizzare questa foto. L’illusione ottica è dovuta all’angolazione dello scatto e al posizionamento del soggetto. Questi due fattori fanno sì che la bambina sembri incastrata nel marciapiede.

Osservando attentamente la foto, si può capire dove è il trucco. In realtà, il corpo della bambina è nascosto da un muretto più alto, dello stesso colore del marciapiede.