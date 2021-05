Demenza: benzoato migliora funzione cognitiva delle donne

Il trattamento con benzoato sembra migliorare la funzione cognitiva tra le donne con demenza in fase tardiva secondo un nuovo studio

Le evidenze emerse da studi precedenti

«In un precedente studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, il benzoato di sodio, un inibitore fondamentale [D-amminoacidi ossidasi], ha migliorato significativamente la funzione cognitiva dei pazienti con malattia di Alzheimer precoce (senza sintomi comportamentali e psicologici di demenza), con una dose media di 716,7 mg/giorno alla settimana 24» scrivono gli autori, capeggiati da Chieh-Hsin Lin, del dipartimento di Psichiatria del Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital di Taiwan.

«D’altra parte, in uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo del 2019 sulla demenza con sintomi comportamentali e psicologici, il benzoato non ha superato il placebo nel ripristinare la funzione cognitiva o ridurre i sintomi comportamentali e psicologici, mentre benzoato e placebo hanno mostrato un profilo di sicurezza simile».

Valutato l’influsso della differenza di genere

Lin e colleghi hanno inteso valutare la possibile differenza di genere negli effetti del trattamento con benzoato sui sintomi comportamentali e psicologici legati alla demenza.

Hanno analizzato i dati di 97 pazienti (64% donne; età media, 75,4 anni) con sintomi comportamentali e psicologici che sono stati inclusi in uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo che ha avuto luogo in tre importanti centri medici di Taiwan.

I partecipanti hanno ricevuto 6 settimane di trattamento con dosi da 250 mg a 1.500 mg al giorno di benzoato di sodio (n = 49) o placebo (n = 48). I punteggi della scala di valutazione della malattia di Alzheimer (Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive subscale, ADAS-cog) e della patologia comportamentale nei punteggi della scala di valutazione della malattia di Alzheimer (Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale, BEHAVE-AD) sono serviti come misure di outcome primario.

I risultati hanno mostrato che 6 settimane di trattamento con benzoato erano associate a prestazioni significativamente maggiori all’ADAS-cog ma non al BEHAVE-AD in 62 donne. I punteggi ADAS-cog e BEHAVE-AD non erano significativamente diversi tra i due gruppi di trattamento in 35 uomini. Il trattamento del benzoato rispetto al placebo ha aumentato l’estradiolo femminile a rapporti ormonali follicoli-stimolanti.

«Diverse manifestazioni e decorsi di demenza possono presentare numerose patogenesi» scrivono Lin e colleghi. «Se il benzoato di sodio può aiutare almeno una parte dei pazienti affetti da demenza, come donne o pazienti in età più giovane e in una fase precoce della malattia, questo principio merita più studi con una durata più lunga e dosi più elevate (e forse anche dosi più basse) per una conferma».

