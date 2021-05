Saucony Performance lancia la nuova Xodus11

Saucony presenta la nuova Xodus11 della collezione Trail: look robusto, grandissima ammortizzazione e grip aggressivo

Debutta la nuova Xodus11, punta di diamante della nuova collezione Trail di Saucony insieme con la Peregrine11. Studiata per i terreni più insidiosi e tanti chilometri in mente, Xodus11 è la scarpa da trail più ammortizzata della gamma.

Effetto energizzante e ultra resiliente. L’ammortizzazione PWRRUN+ è flessibile, resistente ed elastica per una corsa dinamica e un ritmo costante. Importante novità tra i sistemi di ammortizzamento a minor densità, questa mescola è la miglior scelta sotto tutti gli aspetti considerabili: assorbimento dell’impatto, reattività, riduzione della pressione, ritorno di energia, durata e peso. In più, l’associazione tra cushioning PWRRUN+ e il rock plate per una protezione extra sotto ai piedi permette di correre più a lungo e in pieno comfort.

Grip incredibile. La suola in gomma PWRTRAC, con profondi intagli multidirezionali di 5mm e predisposizione per la personalizzazione con tacchetti, garantisce aderenza e protezione ottimali su tutti i terreni, per superare ogni avventura off-road.

Durevole e traspirante. La nuova tomaia in engineered mesh permette di correre più a lungo e sempre nel massimo comfort mantenendo i piedi asciutti e puliti. L’upper è dotata inoltre di anelli compatibili con la ghetta e passanti elastici per la protezione del laccio. Il comfort superiore, anche sui terreni più sconnessi e irregolari, è dato dal sistema tridimensionale FormFit. Formando una culla che avvolge e si adatta alla forma del piede, questo sistema offre infatti una calzata personalizzata e un comfort eccezionale. Non sentendo la scarpa ai piedi ci si può così concentrare solo sulla distanza, puntando la vetta e attaccando il terreno.

Disponibile da fine maggio nei migliori store della Penisola e sul sito www.saucony.com, la nuova Xodus11 è proposta in due varianti colore per l’uomo, Black/Gravel e Citrus/Alloy, e nella versione Tide/Key Lime per la donna. Peso: 337g per la maschile, 299g la femminile.

www.saucony.com