Al Roma World viaggio nel tempo con gli Antichi Romani

Dopo mesi di chiusure è finalmente ora di uscire di casa, di tornare a vivere esperienze in sicurezza, all’aria aperta, immersi nella natura. Di lasciarsi alle spalle mesi di Covid. Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: questo weekend apre nella Capitale il nuovo Parco Roma World che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani.

Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. Nell’accampamento l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto con la natura, mangia come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno, fa shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, incontra gli animali della fattoria, ammira il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, si perde tra i sentieri nei boschetti di sughere e vive un’esperienza unica… là, dove tutto ebbe inizio! “Roma World è il primo nuovo progetto turistico in Italia ad aprire in epoca Covid“, commenta Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa. “Con il distanziamento garantito dagli spazi aperti nella natura, l’accesso riservato ai soli biglietti acquistati online, gli ingressi contingentati, Roma World offre una giornata speciale, in sicurezza, alle persone che da tempo non possono divertirsi fuori casa”. Il parco è aperto tutti i weekend e festivi dalle 11 alle 18 e tutti i giorni in estate, nel rispetto dei protocolli e delle normative anti Covid-19.

Gli ospiti accedono tramite il Biglietto di Ingresso a €15, che include tutte le attività e gli spettacoli, o il Biglietto Ingresso + Cibo antica Roma a €29, che comprende pranzo o cena al parco, oppure il Pacchetto Legionario a €49 a persona, che in più permetterà, dal 1° Giugno, di dormire nell’accampamento con colazione al mattino successivo. Gli amanti del campeggio fai da te possono anche portarsi da casa la propria tenda. Biglietti, informazioni e calendario sono disponibili sul sito www.romaworld.com. Siete pronti a vivere un giorno da antico Romano? …Che la Storia abbia inizio!