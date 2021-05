Lorenzo Lombardi Dallamano pubblica il nuovo libro

“E se Mandzukic e Nainggolan…” è il nuovo romanzo di Lorenzo Lombardi Dallamano edito da Santelli: è disponibile nelle librerie e online

Un thriller del genere non è mai esistito, nessuno ha mai osato tanto e Lorenzo Lombardi Dallamano ci riesce in modo egregio. È così nasce il nuovo romanzo E se Mandzukin e Nainggolan… di Lorenzo Lombardi Dallamano. Una storia intrisa di mistero che porta Mario Mandzukic e Radja Nainggolan, i due calciatori, a giocare la loro partita fuori dallo stadio.

Trama

La compagna del noto opinionista sportivo Daniele Adani scompare. Non ci sono dubbi: si tratta di rapimento. Parigi, una volta detective di fama, ora in totale disarmo, si ritrova suo malgrado invischiato nella ricerca della donna e, forse, nella ricerca di se stesso, ma senza davvero volersi ritrovare. Avrà a che fare con il giovane Ispettore della Mobile, Vanessa Cojocaru: guardata in tralice da quasi tutti, perché arrivata da poco, donna, di origine romena, e di aspetto minuto, ora dopo ora fa capire di essere tostissima. Sullo sfondo una città che è tutte le città, persone che si credono chissà chi e non sono nessuno, emeriti Nessuno che si dimostrano cardini. E mentre un macabro count-down scandisce i 7 giorni che restano da vivere alla rapita, i due calciatori Mario Mandzukic e Radja Nainggolan notano qualcosa che è sfuggito a tutti gli altri…

Note biografiche

Lorenzo Lombardi Dallamano. Psicologo, con un master in profiling, sceneggiatore, produttore discografico con 11 Festival di Sanremo all’attivo, influencer di successo, anche se solo per i “vecchietti come lui”, vive sin dall’infanzia l’ambiente cinematografico, che nel subconscio lo costringerà sempre ad ambientazioni da grande schermo, anche nei videoclip degli artisti della sua etichetta. Il germe della scrittura lo accompagna da sempre, più di 100 i testi scritti per artisti italiani e non, segnandone profondamente la percezione stessa della quotidianità. Il grande sogno era però quello del romanzo, che portava in grembo praticamente dall’adolescenza, e che è riuscito a realizzare complice l’isolamento forzato da coronavirus.