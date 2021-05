Franco e la Repubblica dei mostri: fuori il nuovo brano

Fuori il nuovo singolo di Franco e La Repubblica dei Mostri dal titolo Superstiti Superbi Supereroi. Il brano, che segue la pubblicazione dell’album Sciarra Chitarra Musica Battaglia, è completamente scritto e prodotto in casa, nato dunque nel periodo di confinamento forzato: una canzone elegante con un vestito casalingo, specchio di questi tempi, uno sguardo intimo verso l’esterno: una casa e i suoi mille abitanti, in una città deserta.

Come una lente d’ingrandimenti sulle piccole cose, il brano esplora punti di vista

intorno al microcosmo delle mura domestiche, mentre si osserva il mondo fuori.

Reduce dalla pubblicazione del loro secondo album dal titolo, la band si identifica nella scena musicale underground con un mix unico di generi, dal cantautorato al post-rock, un new acoustic intriso di tradizione ma ricco di atmosfere contemporanee. Quattro musicisti che coltivano con cura e con una passione “lenta” lo sviluppo del proprio sound e la ricerca di un percorso artistico che non si adegua al consumo rapido né alle etichette di genere. Partendo dall’ispirazione cantautorale, “Franco” trasforma i brani portandoli a un new acoustic intriso di tradizione ma ricco di atmosfere contemporanee.

