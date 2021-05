Fontana e Reggente al Teatro Lo Spazio con One Shot

Appuntamento speciale al Teatro Lo Spazio di Roma con Attilio Fontana ed Emiliano Reggente nel loro inedito “One shot…fino all’ultimo round”

Appuntamento speciale ed esclusivo al Teatro Lo Spazio di Roma, domenica 23 maggio (ore 17 e ore 20) con Attilio Fontana ed Emiliano Reggente nel loro inedito “One shot….fino all’ultimo round”: una sfida a suon di gag, canzoni e “fiabe” per far sì che rimanga in piedi l’arte dopo la “clausura empatica”.

Dopo essere stati i primi a debuttare alla riapertura dei teatri il 15 giugno dello scorso anno con “FASE SHOW”, la maratona teatrale di nove repliche in tre giorni andata in scena al Teatro Lo Spazio, che ha riscosso un bellissimo riscontro sia da parte del pubblico che della critica, Attilio Fontana ed Emiliano Reggente rilanciano con un nuovo progetto tornando ad esorcizzare questa “realtà” con la loro comicità elegante, brillante e musicale.

Ancora una volta ospiti nel suggestivo teatro che ha sede nel cuore della capitale, i due artisti presentano uno spettacolo che ha l’intento di continuare ad esorcizzare questo periodo che ci troviamo a vivere, tra gag, brani inediti, e l’ormai irrinunciabile “Fiaba” per i bambini di tutte le età.

Questa sarà, inoltre, anche l’occasione per presentare alcuni brani inediti del nuovo progetto musicale di Attilio Fontana, “Sessioni Segrete”, un disco che racchiude undici brani e trent’anni di carriera di uno dei più poliedrici artisti italiani. Canzoni nude , sintesi del suo lavoro da cantautore.” Tanti colpi, uno dietro l’altro, per sorridere, emozionarsi, sognare, fino all’ultimo round.

Info:

One shot….fino all’ultimo round

Domenica 23 Maggio

Doppia replica ore 17 e ore 20

Teatro Lo Spazio

Via Locri,42

informazioni e prenotazioni

06 77076486 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it

Biglietti: intero 15 euro

Ridotto 12 euro