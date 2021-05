Conto alla rovescia per il 6° San Marino Rally Historic

La FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, sta completando l’organizzazione delle San Marino Rally Historic giunto alla sesta edizione

Gran lavoro in fase oramai di ritocchi per la FAMS (Federazione Auto Motoristica Sammarinese) che sta completando l’organizzazione delle San Marino Rally Historic giunto alla sesta edizione che vedrà protagoniste le vetture che in un passato non troppo remoto hanno fatto sognare ed appassionare migliaia di sportivi.

La manifestazione riservata alle autostoriche farà parte del trittico di gare ospitate a San Marino l’ultimo week end di giugno facendo diventare la Repubblica del Titano la capitale del motorsport europea per un week end decisamente impegnativo ma oltremodo appassionante.

Con il 6° San Marino Rally Historic si entrerà nel vivo del Campionato Italiano Terra Storico essendo il terzo dei sei rally in programma di una serie iniziata a fine marzo con il Rally della Val d’Orcia proseguita con il recente Medio Adriatico e che proseguirà con il Valtiberina, Vermentino e si concluderà a dicembre con la new entry Brunello. Un campionato molto vivace e che ha mostrato in questa stagione grandi interessi vedendo la partecipazione di campioni del calibro di “Lucky” – Pons che compongono l’equipaggio attualmente leader di Campionato Italiano Assoluto Quattro Ruote Motrici con la loro Lancia Delta Integrale 16V con punteggio pieno essendosi aggiudicati i primi due appuntamenti stagionali, seguono in classifica il sammarinese Bianchini affiancato dalla Paganoni con due secondi posti e chiudono il podio parziale i sammarinesi Pellegrini-Cavalli entrambi sempre su Lancia Delta Integrale 16V. Invece nel Campionato Italiano Assoluto Due Ruote Motrici in evidenza i sammarinesi Pelliccioni-Gabrielli su Ford Escort RS 2000 davanti a Bentivogli-Cecchi invece su Ford Sierra Cosworth mentre in terza posizione con lo stesso punteggio Tonelli-Debbi su Ford Escort RS 2000 e Galluzzi-Montagnani invece su Opel Corsa Gsi. Da rilevare anche l’interessante classifica della Coppa Scuderie che vede in coabitazione in testa la Key Sport Engineering e Team Bassano entrambi con 25 punti, mentre in terza posizione accoppiate la Scuderia Malatesta e la Scuderia San Marino entrambi con 20 punti.

Sicuramente il 6° San Marino Rally Historic darà ulteriore impulso a questi campionati vivacizzando le classifiche ad ulteriore rafforzamento della vivacità e visibilità della manifestazione che lo scorso anno vide aggiudicarsi la gara oltre che il Due Ruote Motrici il monegasco Mauro Sipsz navigato da Monica Bregoli a bordo di una favolosa e spettacolare Lancia Stratos davanti ai sammarinesi Bruno Pelliccioni-Mirko Gabrielli invece su Ford Escort RS e avere in terza piazza assoluta la “piccola” Opel Corsa Gsi di un altro equipaggio sammarinese formato da Corrado Costa-Domenico Mularoni .

Il programma del 6° San Marino Rally Historic vedrà quindi l’accredito degli equipaggi e dei team nel pomeriggio di giovedì 24 giugno, in serata e nella mattina di venerdì 25 giugno previste le ricognizioni delle prove speciali. Nel pomeriggio sempre di venerdi partenza ed effettuazione della Power Stage “San Marino” a cui seguirà sabato 26 giugno la disputa delle rimanenti otto prove speciali.

La base logistica della manifestazione sarà il Multieventi Sport Domus a Serravalle di San Marino che oltre alla direzione gara ospiterà anche il Parco Assistenza.

Si preannuncia così decisamente interessante il programma che la Federazione Auto Motoristica Sammarinese ha messo in piedi interessando il mondo del motorsport a trecentosessanta gradi, lo sforzo, anche a livello promozionale, che le due Federazioni FAMS ed ACISPORT stanno facendo di concerto ha confermato interesse e sicuramente saranno interessanti le partecipazioni sia a livello numerico che qualitativo.