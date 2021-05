Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni

Naomi Campbell è diventata mamma, l’annuncio su Instagram: “Sono onorata per avere quest’anima gentile nella mia vita”

“Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma”. Con queste parole la top model Naomi Campbell, 51 anni tra quattro giorni, ha annunciato al mondo di essere diventata mamma. Il breve, commosso testo, è stato pubblicato su Instagram come riferisce la Dire (www.dire.it). Ad accompagnarlo una foto in cui si vedono dei piedini. “Sono onorata per avere quest’anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, angelo mio. Non c’è amore più grande“.