Liner pubblica il video di Blocchi

È online il videoclip di “Blocchi”, il nuovo singolo di Liner, che da indipendente ha superato i 10 milioni di stream. Nasce da un’idea tanto minimal quanto efficace: l’artista, al secolo Stefano Sciuto, si trova in una stanza quasi completamente buia, seduto a una scrivania, con davanti a sé un block notes vuoto e una penna.

Ogni volta che il cantante prova a scrivere, qualcosa non funziona: i fogli vengono stracciati, le palline di carta occupano pian piano l’intera scrivania, fino al momento della svolta.

Il video di “Blocchi”, grazie alle riprese del talentuoso Marco Mannini, vuole così esprimere un chiaro messaggio: bisogna affrontare le difficoltà a testa alta e superarle con forza e determinazione.

“Credo che il video parli da sé: le riprese riassumono il processo di creazione del brano – dichiara Liner come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – il messaggio che ho voluto trasmettere è che è controproducente spaccarsi la testa quando non sembra possibile trovare una soluzione. Basta guardarsi dentro per riuscirci. È come quando chiedi un consiglio: ascolti, ma alla fine dei conti agisci di testa tua. Dovremmo ricordarci più spesso che crogiolarsi è una perdita di tempo“.