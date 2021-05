Gli Infuso pubblicano la nuova versione di Sestante

Arriva la versione dal vivo di Sestante, l’album d’esordio degli Infuso: il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali

A due anni di distanza dall’uscita di Sestante, album d’esordio degli Infuso, ne arriva la versione dal vivo, poco dopo il trasferimento di Pablo, il chitarrista, in Olanda. Ciò che ne esce è un disco ruvido, dalle atmosfere alternative, miscelate ad echi post rock e stoner, suonato con rabbia e disperazione. Il disco, in formato digitale, esce per Dischi Soviet Studio.

Gli Infuso sono un trio post-rock formato da Pablo Gastaldello (chitarra e voce), Leonardo Pierobon (basso e voce) e Carlo Velo (batteria). Nell’aprile del 2014 pubblicano il loro primo EP, Il Tre Delle Cinque, a cui seguono una serie di concerti. Nel febbraio 2016, mentre continua l’attività live, viene pubblicato Mare Opaco, il primo videoclip della band. Tra maggio e giugno del 2018 la band registra l’album d’esordio, Sestante, per la produzione di Edoardo ‘Dodi’ Pellizzari.

“Il 19 Dicembre suonavamo il nostro ultimo concerto in quel bel posto chiamato Circolo Quadro a Cittadella (PD). Abbiamo fortunatamente registrato la performance, ed ora siamo molto felici di avere la possibilità di pubblicarla. L’album è composto da 6 tracce che crediamo rappresentino al meglio la nostra dimensione live, con tutte le stonature, gli errori e le imperfezioni del caso”.

Ascolta Live al Circolo Quadro qui: https://backl.ink/146148110

Scarica Live al Circolo Quadro QUI

CREDITS

Live al Circolo Quadro è stato registrato interamente live da Sebastian Soso al Circolo Quadro di Cittadella (Pd).

Mixato e Masterizzato da Pablo Gastaldello.

Artwork Nathalie Antonello.

INFUSO: Pablo Gastaldello (chitarra e voce); Leonardo Pierobon (basso e voce); Carlo Velo (batteria).

https://www.instagram.com/infuso.band

https://www.facebook.com/Infuso.band