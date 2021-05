Erica Molinari con Dj R@y in Never Say Too Far

“Never Say Too Far” è il nuovo singolo di Dj R@y interpretato dalla travolgente voce di Erica Molinari: il brano è sulle piattaforme digitali

“Never Say Too Far” è il nuovo singolo scritto da Dj R@y. Arrangiato da Aries e prodotto da Dj Ag64, il brano ha un testo fortemente motivazionale, interpretato da Erica Molinari.

Il messaggio della canzone è positivo, pieno di speranza e forza di volontà, per un risultato sonoro arioso, fresco, che rimanda ad un senso di libertà.

Il videoclip ufficiale del pezzo, anche questo realizzato da Dj Ag64 (all’anagrafe Alberto Gucci), muove le ambientazioni attorno alla figura della vocalist Erica Molinari.

La contemplazione degli splendidi paesaggi completa il quadro emotivo della composizione. “Never Say Too Far” è un singolo distribuito con l’etichetta “ABF recording”, ideata dagli stessi Dj R@y e Dj Ag64.

DJ R@y aka Raimondo Gianazza, fa esperienza come disc jokey in radio e discoteche di prestigio durante gli anni ’80 e prosegue come tecnico del suono in diversi studi di registrazione. La svolta digital e l’avvento dei social hanno vedono Dj R@y diventare gestore di una web radio e incontrare così Alberto Gucci, con il quale decide di intraprendere l’avventura discografica con la fondazione di “ABF Recording”, etichetta che si distingue per serietà e professionalità. In questa realtà musicale Dj R@y si riscopre così nelle vesti di produttore. Dopo l’uscita del primo brano “Dear Love” tradotto in oltre 15 lingue, nel 2021 esce il singolo “Never Say Too Far”.

Link al video: https://bit.ly/2QQSH1y