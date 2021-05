Unibet o 20Bet: quale è il miglior sito di scommesse?

Nel mondo delle scommesse sportive esistono centinaia e centinaia di bookmaker, molto validi, ma tra tutti quanti abbiamo riconosciuto in Unibet e in 20Bet quel qualcosa in più che gli scommettitori si aspettano di trovare. Ecco perché in questo articolo andremo a vedere quale, tra questi due siti, è il migliore per le scommesse sportive.

I punti di forza di Unibet

La maggior parte degli scommettitori considera Unibet come uno dei migliori bookmaker e giudica molto alta la propria esperienza di gioco presso il bookmaker. Apprezzano le opzioni di deposito e prelievo disponibili e la facilità con cui essi possono avvenire. La grande varietà di sport ed i mercati disponibili lo rendono molto attraente per i giocatori, adorano l’opzione Cash out che può essere esercitata per garantire le tue vincite su un gran numero di eventi in live streaming disponibili.

Anche per quanto riguarda i bonus e le promozioni, Unibet rappresenta il top di gamma. I bonus di benvenuto sono straordinari, e il bookmaker offre ai suoi iscritti delle offerte promozionali a cadenza settimanale, che consistono principalmente in cashback e free bets. Unibet offre più di 4.000 mercati sportivi, assicurando che le loro quote siano competitive con le migliori quote di scommessa di altri operatori e copre dai più grandi eventi in tutto il mondo fino agli eventi e alle squadre locali.

Inoltre, non trascurano i tornei e gli eventi sportivi più piccoli e specializzati che si svolgono in Europa e in altre parti del mondo. I loro margini di scommessa sono bassi e ciò consente loro di offrire grandi probabilità ai giocatori che sono anche tenuti informati sulle ultime novità nel mondo dello sport grazie ad un’intera sezione dedicata alle news e alle statistiche.

I punti di forza di 20Bet

Passando ora a 20Bet, possiamo notare come non sia poi tanto diverso dal suo diretto concorrente. Su questo bookmaker sono presenti ben 30 sport diversi disponibili per gli scommettitori; il calcio e la pallacanestro sono i due sport con i margini di vittoria più competitivi, rispettivamente a 6,9 e 6,71%.

Spostandoci verso il tema dei bonus e delle promozioni, attualmente su 20Bet il bonus di benvenuto consiste in un’offerta denominata “Primo Deposito”. Puoi ottenere fino al 100% di sconto sul tuo primo deposito, fino a un massimo di 100 €. Il deposito minimo richiesto per attivare questa offerta è di € 10, e quindi molto in linea con gli altri competitors.

Un altro grande punto di forza di 20Bet consiste nei metodi di pagamento e nella velocità delle transazioni; su questo sito infatti sono presenti i principali metodi di pagamento che ci si aspetterebbe di trovare su un bookmaker di fama globale, dalle carte di credito fino agli e-wallets. Tutte le transazioni sono senza commissioni ed il prelievo avviene molto celermente.

Come valutare un buon bookmaker

Come sappiamo, ci sono centinaia di siti web di scommesse sportive là fuori ed è possibile trovare letteralmente di tutto, dai migliori bookmaker del settore ai nuovi siti di scommesse che sono appena spuntati.

Tuttavia, molti di questi possono essere tentativi di marketing sciatti, disonesti o solo sottilmente velati. Quindi come puoi identificare autonomamente un buon sito di scommesse da uno scadente? Per cominciare, una recensione onesta di un bookmaker deve esaminare l’intera gamma di servizi di un fornitore. Deve fornire un rapporto dettagliato su come è la loro offerta. Allora, quali sono le caratteristiche più importanti di un bookmaker online?

Licenza e sicurezza

Quote e mercati

Modalità di pagamento

Scommesse live e streaming

Bonus e promozioni del bookmaker

Assistenza clienti

Scommesse mobili

Caratteristiche speciali e altri servizi

Tieni presente che questi elementi non sono classificati in ordine di importanza. Inoltre, non sono tutto, solo il minimo indispensabile. Con il tempo imparerai da solo a riconoscere quali sono i fattori più importanti per decidere se vale la pena iscriversi su un bookmaker o meno.

Conclusioni: E il vincitore è….entrambi!

Arrivati alla fine di questo articolo possiamo decretare senza ombra di dubbio che entrambi i bookmaker rappresentano delle ottime scelte per tutte le tipologie di scommettitori: dai neofiti ai più esperti nel settore. Vi abbiamo fornito un piccolo paragrafo per valutare in autonomia quali fattori considerare, in modo da poter scegliere in completa oggettività.