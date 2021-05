Sclerosi multipla: verso cure su misura per il dolore

È importante valutare correttamente il fenotipo del dolore per spostarsi verso un modello di gestione di precisione per i pazienti con sclerosi multipla

La maggior parte delle persone con sclerosi multipla provano dolore con caratteristiche di nocicettivo o dolore misto, che può essere descritto come una combinazione di dolore nocicettivo, nociplastico e/o neuropatico. È importante valutare correttamente il fenotipo del dolore per spostarsi verso un modello di gestione di precisione. È quanto evidenziano i risultati di una revisione sistematica della letteratura pubblicata su Pain.

La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale (SNC) in cui il dolore cronico è altamente prevalente. L’eterogeneità del dolore può contribuire a scarsi risultati del trattamento.

Ad oggi, la maggior parte del lavoro sul dolore nelle persone con SM è stato incentrato sul dolore associato a lesioni demielinizzanti focali, con poca attenzione data a concomitanti meccanismi nocicettivi/infiammatori o nociplastici.

Uno studio sulla storia naturale del dolore nella SM ha indicato che i pazienti con dolore cronico hanno continuato a sviluppare un dolore più diffuso nel tempo (una caratteristica della sensibilizzazione centrale), ma non è stato intrapreso un esame del dolore nociplastico nella SM.

Secondo gli autori è importante identificare i sottogruppi con diversi meccanismi sottostanti al dolore per migliorare gli esiti del dolore nella SM fornendo opportunità di personalizzazione delle terapie a specifici tipi di dolore di un individuo.

Per affrontare le lacune nella conoscenza dei fenotipi del dolore nella SM, è stata condotta un’indagine a livello nazionale per caratterizzare la distribuzione del dolore neuropatico, nocicettivo, nociplastico e misto nelle persone con dolore cronico e SM.

Lo scopo di questo studio era quello di caratterizzare la distribuzione dei fenotipi del dolore nelle persone con SM e confrontare i fenotipi del dolore in termini di intensità del dolore,frequenza di condizioni di dolore croniche sovrapposte e uso ed effetti analgesici di diverse classi di farmaci antidolorifici.

I dati sono stati raccolti attraverso un’indagine nazionale basata sul web con questionari sul dolore neuropatico (painDETECT) e nociplastico (Fibromyalgia Survey Criteria), condizioni di dolore cronico sovrapposte e uso di farmaci antidolorifici e sollievo dal dolore.

In un campione di 5842 adulti con dolore cronico e SM, la maggior parte (41%) ha mostrato evidenza di dolore nocicettivo, il 27% aveva dolore misto neuropatico/nociplastico, il 23% aveva dolore nociplastico e il 9% aveva dolore neuropatico.

Il dolore nociplastico era associato a un’intensità del dolore significativamente più elevata e a condizioni di dolore cronico sovrapposte.

In tutti i tipi di dolore, è stata segnalata un’alta frequenza di uso di farmaci antidolorifici insieme a un sollievo dal dolore scarso e modesto.

L’uso di cannabis per il dolore era più comune e le valutazioni del sollievo dal dolore erano più alte nei pazienti con dolore nociplastico, rispetto al dolore nocicettivo.

Sebbene l’uso di FANS fosse più alto tra le persone con dolore nociplastico (80%), i punteggi di sollievo dal dolore per i FANS erano più alti tra quelli con dolore nocicettivo.

Questi risultati sottolineano la necessità di una valutazione multidimensionale del dolore nella SM con maggiore enfasi sull’identificazione del fenotipo del dolore. Gli autori sottolineano che una migliore caratterizzazione del dolore come condizione multiforme nella SM potrebbe indirizzare gli approcci terapeutici.

Riferimenti

Anna L Krat et al., Characterizing chronic pain phenotypes in multiple sclerosis: a nationwide survey study Pain . 2021 May 1;162(5):1426-1433. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002136.

