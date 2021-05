Previsioni meteo 17 maggio 2021: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 maggio 2021: clima primaverile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. Pioviggini solo al Nord-Est

Condizioni meteo primaverili sull’Italia in questa settimana che segna l’inizio della seconda metà del mese di maggio. L’anticiclone in rinforzo su buona parte della nostra Penisola tiene infatti lontane le perturbazioni garantendo giornate piacevoli con temperature in ulteriore aumento. Nella giornata di oggi saranno possibili piogge sparse solo sulle regioni di Nord-Est, già interessate da precipitazioni nel corso del weekend appena trascorso.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’anticiclone proteggerà il Centro e il Sud dalle perturbazioni anche domani, mentre al Nord l’afflusso di correnti fresche e instabili porterà piogge e temporali. Nel corso della settimana il maltempo si estenderà anche alle regioni centro-meridionali, in esaurimento comunque entro il prossimo fine settimana quando è attesa una nuova rimonta anticiclonica.

Intanto per oggi, lunedì 17 maggio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse soprattutto su Lombardia e Triveneto, sereno o parzialmente nuvoloso al Nord-Ovest. Al pomeriggio cieli parzialmente nuvolosi e nuvolosità variabile con piogge sul Triveneto. In serata nuvolosità variabile con piogge isolate al Nord-Est, sereno o parzialmente nuvoloso altrove.

Al Centro al mattino locali piogge in Umbria, nuvolosità in transito altrove ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio cieli parzialmente nuvolosi con tempo asciutto, qualche locale addensamento sulle zone interne appenniniche. In serata cieli sereni o parzialmente nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime e massime in aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.