Moriel pubblica il nuovo EP Segni Opposti

Moriel e il lusso di contraddirsi: “Segni Opposti” è un EP breve quanto sfaccettato disponibile su tutte le piattaforme digitali

Segni Opposti è il nuovo EP dell’artista modenese Moriel, un lavoro eterogeneo in cui l’autore sorprende variando fra diversi registri, generi, mood. Estremi polarizzati, lontani e a prima vista incompatibili ma che in realtà convivono armoniosamente in questi brani perché presenti nella ricerca artistica come nelle personalità stessa dell’autore.

Questo dualismo è stato rappresentato anche graficamente attraverso le due costellazioni presenti all’interno dell’artwork: toro e scorpione, segno e ascendente, letteralmente i due Segni Opposti che danno il nome all’EP e al brano omonimo. Le due costellazioni e il loro principio di attrazione incarnano così alla perfezione il concetto di equilibrio e complementarietà tra due mondi diversi. Quest’ultima sottolineata ulteriormente anche dalle scelte dei colori rosa e blu.

Un concetto intimo quanto basilare con cui si tenta di riappropriarsi delle infinite sfumature del proprio carattere, simboleggiate e semplificate da 5 brani che esplorano varie declinazioni di un personale Pop contemporaneo con cui l’autore lascia dietro di sé ogni timore per accettare la propria contraddizione che altro non è se non la propria umanità.