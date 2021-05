Quali sono i film più belli e importanti sul BlackJack

Il cinema ha sempre dedicato ampio spazio all’universo dei casinò, ai suoi giocatori e campioni, persino alle truffe. Hollywood ha realizzato dei veri e propri cult ambientati interamente a Las Vegas o nei migliori casino di tutto il mondo.

Per comprendere a fondo le black jack regole e strategie di gioco, non c’è nulla di più indicato che guardare un film, raddoppiando persino il divertimento e scoprendo tantissime storie autentiche che popolano questo mondo.

Ecco quali sono le pellicole più importanti dedicate totalmente o in gran parte al Blackjack.

21 con Kevin Spacey

Questo è in assoluto il film più importante proprio perché dedicato totalmente al Blackjack a partire dal titolo, 21, ossia la somma vincente da totalizzare in questo gioco.

Rain Man con Tom Cruise e Dustin Hoffman

I protagonisti della storia sono interpretati da Kevin Spacey e Jim Sturgess, la pellicola racconta di un professore dell’Istituto di Tecnologia del Massachusetts che va a giocare al Blackjack nei weekend con i suoi studenti più dotati intellettualmente. Come è prevedibile, le menti illuminate utilizzano sistemi di conteggio delle carte all’avanguardia, strategia non apprezzata e addirittura implicitamente vietata in tutti i casinò. La trama è intensa di emozioni e colpi di scena, Ben Campbell è uno studente che deve racimolare più soldi possibili per iscriversi all’Università di Harvard, ma rimane intrappolato nel magico mondo delle carte e dovrà cercare di uscirne vincitore. L’idea è tratta da una vera storia, quella del MIT Blackjack Team, un gruppo formatosi alla fine degli anni ’70 e che negli anni ’80 riuscirono ad eludere qualsiasi controllo dei casinò, vincendo somme di denaro esorbitanti.

Rain Man con Tom Cruise e Dustin Hoffman

Anche se in questo caso il Blackjack è più marginale rispetto alla pellicola precedente, rimane comunque una realtà trasversale determinante nel contesto di questo film, considerato fra i cult. Charlie Babbit (Tom Cruise) lavora come venditore di auto di lusso ma accumula un debito importante e si ritrova nei guai. Quando muore il padre, non solo Charlie scopre di avere un fratello maggiore affetto da autismo, Raymond (Dustin Hoffman), ma si rende conto anche che l’eredità di quest’ultimo è di ben 3 milioni di dollari, mentre a lui, il padre ha lasciato soltanto una vecchia auto e qualche cespuglio di rose. Charlie punta a diventare tutore di Raymond per gestire i suoi milioni, ma si accorge ben presto che nonostante i problemi di autismo, la sua memoria è formidabile e riesce a fare calcoli che sono vantaggiosi per giocare al Blackjack. A questo punto inizia l’avventura, riuscirà Raymond a vincere per aiutare Charlie a saldare i debiti accumulati?

Croupier

Questo film narra la storia di Jack Manfred, un croupier che lavora nei casino londinesi. Aspirante scrittore, Jack si ritrova immerso nel mondo del Blackjack che inizierà a prendersi la scena nei suoi scritti. Quando incontra Matt e Bella, la vita di Jack inizia a cambiare e il rapporto con la sua fidanzata va in frantumi.