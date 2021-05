Famose opere d’arte a tema di gioco d’azzardo che dovresti conoscere

Il gioco d’azzardo nelle opere d’arte: dai cani che giocano a poker di Cassius Marcellus Coolidge fino Al tavolo della roulette di Edvard Munch

L’euforia e il brivido di vincere i giochi da casinò e la disperazione associata a grandi perdite, sono tutti stati emotivi che hanno attratto gli artisti più e più volte. Qui in questo breve articolo ti faremo conoscere alcune delle famose opere d’arte a tema casinò e gioco d’azzardo che tutti gli appassionati di casino online e d’arte dovrebbero conoscere.

Cani che giocano a poker – Cassius Marcellus Coolidge

Questo dipinto raffigurante cani che giocano a poker e intitolato “Poker Game” era un’opera di Cassius Marcellus Coolidge, che lo creò nel XIX secolo. In realtà è una raccolta di 18 dipinti diversi che sono stati messi insieme per creare un’unica grande immagine.

Mentre molti lo consideravano insapore e furbo, il suo valore si è apprezzato negli anni e nel 2015 è stato venduto per la cifra record di $ 658.000, in un’asta tenutasi a New York. Il signor Coolidge era ben noto per i dipinti raffiguranti cani che svolgono tutti i tipi di attività umane.

Casino / Gambling e The Gambler – Zaza Tuschmalischvili

Zaza Tuschmalischvili, un pittore della Georgia ha iniziato a creare opere d’arte con simboli e scene del suo paese natale, utilizzando acquerelli, tempera e inchiostro. Si è lasciato alle spalle il passato negli anni ’90 e ha iniziato a concentrarsi sulla composizione, a favore dell’espressionismo cubista. Il primo dipinto che ha creato riguardava il gioco d’azzardo, intitolato Casino / Gambling, che ha terminato nel 1995, portandolo a prendere oltre $ 20.000. C’è un altro famoso dipinto sullo stesso tema intitolato “The Gambler” che è stato venduto per soli $ 13.000.

Watchful Eye Series – Darren Thompson

Darren Thompson, l’illustratore americano è diventato un nome ben noto nel mondo dell’arte negli ultimi dieci anni. Un nativo di Chicago, molti dei suoi dipinti ad olio riguardano la Windy City. Il suo lavoro Red and Black, come previsto, riguarda una ruota della roulette. Darren fa uso di colori tenui e tenui, portando l’attenzione della gente in primo piano, poiché i giocatori d’azzardo possono essere visti come ombre.

Watchful Eye è il suo altro dipinto della stessa serie, che si concentra su un mazziere che fa i suoi affari a un tavolo da gioco di carte. Usa la stessa tecnica, sfocando le fiches, mentre il mazziere è concentrato sull’azione. Ma il titolo parla dei signori vestiti di nero visti sullo sfondo, con i loro occhi scuri fissi sul commerciante.

Il primo dipinto che dobbiamo menzionare in questo piccolo elenco è il famosissimo all’estero The Cardsharps creato da Caravaggio, in Italia conosciuto con il titolo “i bari”. Il dipinto offre uno sguardo su com’era la cultura del gioco d’azzardo di quei giorni.

È anche diventato il punto di svolta nella carriera di Caravaggio. Questo è considerato il primo dipinto indipendente di Caravaggio dopo aver lasciato la bottega del Cavaliere Giuseppe Cesari d’Arpino.

Al tavolo della roulette di Edvard Munch:

Il secondo dipinto su cui dobbiamo concentrarci in questo articolo è stato realizzato da Edvard Munch. Si chiama At the Roulette Table e si ispira alle sue frequenti visite al casinò di Monte Carlo.

Edvard Munch ha creato questo capolavoro dai suoi ricordi e osservando il comportamento umano al casinò. Ha anche sperimentato diversi stili e sfumature di colori mentre realizzava il dipinto e ha migliorato il suo stile.

Giocatori di carte di Paul Cézanne:

Questo è un dipinto post-impressionista molto celebrato creato da Paul Cézanne ed è ancora considerato uno dei migliori dipinti sul gioco d’azzardo. Raffigura le attività quotidiane dei contadini in un bar, in particolare quella del gioco delle carte.

Un altro fatto interessante di questo dipinto è che non è un capolavoro singolare. In effetti, Card Players è una serie di dipinti, ognuno unico per qualità e fascino.

Slot Machine Queen di Shelly Wilkerson:

Il meno celebrato di tutti è il dipinto di Shelly Wilkerson Slot Machine Queen. A volte è racchiuso tra parentesi nella stessa categoria di Dogs Playing Poker e non è considerato “arte alta”.

Il nome del dipinto suggerisce chiaramente cosa ci si può aspettare da esso. Raffigura una donna anziana che gioca alle slot e sembra piuttosto felice.