Concordato Ferrarini: attesa per la Cassazione

“A questa udienza la Cassazione prenderà atto delle Memorie scritte depositate dalle Parti. Probabilmente la decisione non sarà immediata, ma dovrebbe essere assunta nel giro di pochi giorni. Ci sono dubbi sulla interpretazione di una norma della nuova legge fallimentare che riguarda le grandi imprese che fossero già in Amministrazione Straordinaria, mentre Ferrarini ovviamente non lo è. Quale che sia il Tribunale davanti al quale il Concordato proseguirà, si tratta del Concordato aperto sulla seconda proposta di Ferrarini ai creditori, quella che ha migliorato sensibilmente la prima (e sulla quale non c’è alcuna Proposta concorrente). La Ferrarini farà quello che deciderà la Cassazione: fino ad oggi ha collaborato in totale sintonia sia con il Tribunale di Reggio Emilia, per la Prima Proposta, sia con in Tribunale di Bologna, per la Seconda Proposta.”

Fondata a Reggio Emilia nel 1956, Ferrarini propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti tipici dell’italianità: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell’azienda agricola Ferrarini, dalla quale l’attività imprenditoriale ha preso avvio, come il Parmigiano Reggiano DOP, i vini e l’aceto balsamico di Modena IGP e il Tradizionale di Reggio Emilia DOP.

L’area della produzione agricola, delle Fattorie Ferrarini, dalla quale l’attività imprenditoriale ha preso avvio, si è notevolmente sviluppata nel tempo e rappresenta oggi un importante supporto all’attività industriale.

La produzione del “Parmigiano Reggiano DOP” vanta il presidio da parte di Ferrarini dell’intera filiera, dal foraggio, alle bovine da latte, alla lavorazione fino alla stagionatura; nella primavera del 2007 Ferrarini stata inoltre la prima azienda del comprensorio del Parmigiano Reggiano che ha ottenuto la certificazione di prodotto “con latte ottenuto da alimentazione NON OGM”.

Grazie all’offerta completa dell’alimentare italiano di alta qualità, Ferrarini è presente in 34 paesi ed è tra i leader di mercato nell’alimentare Made in Italy di qualità in Giappone, USA, Svizzera, Spagna, Hong Kong e in importanti Paesi del Sud Est Asiatico come Singapore e Thailandia.