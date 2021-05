A Roma torna il progetto Snews – fake news scientifiche

Social network, giornali on line e siti: chi ci racconta delle bufale? A Roma torna Snews – Fake news scientifiche, il progetto di Bluecheese Project

Orientarsi nel flusso delle notizie che ogni giorno ci investe non è sempre facile. Social network, giornali on line e siti: chi ci racconta delle bufale? Sono tanti gli alleati della disinformazione e a Snews impariamo a smascherarli.

Quest’anno il tema di approfondimento sono i RAEE ovvero i rifiuti tecnologici, il loro smaltimento e rigenerazione. I dispositivi elettronici sono entrati a far parte della nostra quotidianità ma poco sappiamo sul loro ciclo di vita e di quanto questo influisca sul nostro. Cosa è una miniera urbana? Come si estraggono i metalli preziosi da un apparecchio elettronico?

A queste e molte altre domande rispondiamo nelle 3 giornate del 17-18-19 Maggio con un programma denso di appuntamenti orientati ad analizzare argomenti tanto importanti per l’ambiente e il futuro. Il centro CAG Spazio Incontro Scholè ospiterà il Laboratorio Scientifico della biologa Lucia Latella e la chimica Martina Sandonà, per smontare un personal computer e studiarne la composizione chimica e il processo di smaltimento.

Ancora Tavole Rotonde, con il giornalista Massimiliano Di Giorgio, il bio-architetto Jacopo Fedi e il fisico Antonio Nobili – per riconoscere le eco bufale e approfondire i temi sulla sostenibilità. L’immancabile Laboratorio di Riciclo Creativo del Circo Patafisico per riutilizzare microfoni rotti, vecchie radio e altoparlanti svociati e l’imperdibile TG Snews di Tanya Santolamazza, 20 minuti di stravaganti notizie dal mondo.

“Anche in questa edizione – racconta l’organizzatore Pierpaolo Fabrizio – per rispondere all’esigenza del periodo storico che stiamo vivendo, tutti gli appuntamenti di Snews saranno trasmessi anche in diretta streaming. E’ un’esperienza che abbiamo già fatto con la scorsa edizione di ottobre e la partecipazione degli utenti on line è stata entusiasmante”.

Il progetto è realizzato con la collaborazione del CAG Spazio Incontro Scholè e la Comunità Educante Diffusa del Municipio Roma VII

dal 17 al 19 maggio 2021 dalle ore 15 alle 19

in diretta streaming dalle pagine Facebook: PiuVolume / SpazioIncontroSchole

dove: CAG Spazio Incontro Scholè via Fortifiocca, 71 / Roma

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria

Prenotazioni: inviare una mail a associazionebluecheese@gmail.com

Il programma completo su: www.snews-fakenews.com e www.piuvolume.com