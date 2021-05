Love is Imperfect nuovo brano di Matteo Palermo

Matteo Palermo online con “Love is Imperfect”: nel suo nuovo brano il cantautore pugliese esalta le debolezze umane veicolo della bellezza

Il nuovo singolo di Matteo Palermo nasce dalla voglia di raccontare le difficoltà di una relazione sentimentale intensa, piena di momenti di difficoltà, separazione, ricongiungimento. L’essere umano è fragile e come tale diventa veicolo di sentimenti imperfetti, capaci però di rivelare la bellezza della sua natura.

Love is Imperfect esalta le debolezze umane. Esse sono parte integrante dell’esistenza dell’uomo, hanno il loro valore e concorrono al raggiungimento della bellezza.

“What we look for is hidden in mistakes” (Ciò che davvero cerchiamo è nascosto nei nostri errori) è la frase simbolo del significato della canzone.

Nei nostri sbagli c’è la chiave di lettura per la bellezza e la serenità a cui ambiamo. Non serve cercare altrove. L’amore è imperfetto e in questa verità è possibile ritrovare la consapevolezza di sé.

E’ stato l’arrangiamento ad ispirare il tema. Stefano Ninni, il batterista, ha voluto comunicare speranza, carica, consapevolezza, così è stata presa la decisione di aprire il brano vigorosamente, per rappresentare la presa di coscienza: un vero e proprio cazzotto musicale in faccia.

Il videoclip ufficiale, diretto da Luca Borrello, mostra due danzatrici Sara Buccarella e Marianna Miglio, interpreti dell’amore imperfetto tramite una coreografia di Martina Giuliani. La location, scelta insieme al videomaker Giuseppe Chirico, è un caseggiato antico e nobile, simbolo dell’amore ideale a cui siamo abituati.

Trucco e costumi sono stati curati da Aurora Borrello.

Matteo Palermo nasce nel 1981 a Grumo Appula (BA).

Inizia a studiare chitarra all’età di 15 anni, dopo pochissimo inizia la sua attività live.

Negli anni si specializza nel rock e nel blues, per poi studiare lo stile gipsy Jazz.

Le sue prime pubblicazioni avvengono con la band rock Z.E.D.

L’artista calca il palco in numerose occasioni, come la partecipazione al Lecce Art Festival e le aperture ai concerti di Eric Martin, Uli John Roth ed Elio e le storie tese.

Dopo queste esperienze, inizia lo studio del canto, che lo porterà alla pubblicazione del suo primo singolo solista nel 2017 e del primo EP “A coffe with Nietzsche” nel 2019.

Nel 2020 firma con Sorry Mom! con la quale pubblica il singolo “Love is Imperfect“.

La band che accompagna Matteo Palermo è composta da:

Stefano Ninni alla batteria, Domenico Colangelo al basso, Vincenzo Bari alla seconda chitarra e Kate Biase ai cori.

