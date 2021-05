Il sacro male: il film in uscita al cinema

Il Sacro Male, prodotto da Sony Pictures, arriva il 20 maggio al cinema distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia

Al cinema sta per arrivare Il Sacro Male, scritto e diretto da Evan Spiliotopoulos, che lo ha prodotto insieme al regista della prima trilogia di Spider-Man Sam Raimi.

IL SACRO MALE, LA TRAMA

Basato sul bestseller Shrine di James Herbert, il film racconta la storia di Alice (Cricket Brown), una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare ma soprattutto sembra essere in grado di guarire i malati. Molte persone, sentendo la notizia, accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli, tra cui un giornalista (Jeffrey Dean Morgan) che spera di rilanciare la propria carriera indagando su ciò che accade ad Alice. Quest’ultimo però, in seguito ad eventi terrificanti che riguardano le azioni della giovane, inizia a domandarsi se dietro ai presunti miracoli non ci sia qualcosa di più sinistro.

Nel cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche Katie Aselton, William Sadler, Diogo Morgado e Cary Elwes.

IL SACRO MALE, DATA DI USCITA

Il Sacro Male, prodotto da Sony Pictures, arriva il 20 maggio al cinema distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

IL SACRO MALE, IL TRAILER