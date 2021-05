Guenda Goria è fidanzata con Mirko Gancitano

Si chiama Mirko Gancitano il nuovo amore di Guenda Goria.

I due sono stati paparazzati insieme da “Chi” mentre passeggiavano per Milano.

Tra baci, tenerezze e risate, Guenda e Mirko sono una coppia da appena un mese, ma sono già affiatatissimi e innamorati.

E’ amore tra Guenda Goria e Mirko Gancitano

32 anni lei, 29 lui, si sono conosciuti un mese fa al Domina Coral Bay di Sharm el-Sheikh, dove l’attrice ed ex gieffina ha una casa. In quel periodo, anche Mirko è volato in Egitto per lavoro, proprio nel suo stesso resort.

La passione da allora sembra proseguire a gonfie vele.

Guenda Goria, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha confermato la sua nuova relazione sui social, postando un tenero video con Mirko accompagnato dalla didascalia “L’amore all’improvviso”.