Ermes Antonucci in libreria con I dannati della gogna

Novità disponibile in libreria: “I dannati della gogna” di Ermes Antonucci racconta le vittime italiane del processo mediatico

Il virus della gogna mediatica, devastante come qualsiasi altro virus, non guarda in faccia a nessuno. Lo testimoniano venti storie esemplificative, raccolte dal giornalista Ermes Antonucci prima sulle pagine del quotidiano «Il Foglio», e ora rielaborate qui, concentrate in un’unica sconcertante narrazione. I protagonisti, o meglio le vittime, tutte italiane – perché in questo caso di virus tutto italiano si tratta – sono volti noti, da politici a funzionari pubblici a manager di successo come Calogero Mannino e Clemente Mastella, Maurizio Lupi e Francesco Bellavista Caltagirone, ma anche persone comuni, sventurati cittadini travolti dalla violenza di un processo mediatico ben prima che le accuse contro di loro venissero formulate nelle aule di un tribunale.

Il meccanismo infernale del circo mediatico-giudiziario sembra ormai entrato a far parte stabilmente della vita del nostro Paese e spazza via ogni giorno lungo il suo cammino carriere professionali, stabilità economiche, reputazioni, rapporti familiari, sociali e affettivi: insomma, vite intere. Un’esperienza disumana, che passa attraverso la pubblicazione sui giornali di notizie coperte da segreto investigativo, la diffusione di intercettazioni penalmente irrilevanti, la colpevolizzazione preventiva, l’annientamento della privacy di indagati e imputati.

Queste “storie di malagiustizia”, come le definisce Gian Domenico Caiazza nella Prefazione, “di innocenti maciullati dalla gogna mediatico-giudiziaria”, rappresentano “un viaggio nel dolore più profondo, cupo e disperante che a un essere umano possa occorrere di vivere”.

Il libro si inserisce in un filone tematico caro da sempre alla casa editrice, che vanta in catalogo testi come Inno alla Gogna di Daniel Defoe, Crainquebille di Anatole France, Il circo mediatico-giudiziario di Daniel Soulez Larivière e Gli errori giudiziari di Jacques Vergès.

Ermes Antonucci, I dannati della gogna. Cosa significa essere vittima del circo mediatico-giudiziario, Prefazione di Gian Domenico Caiazza, collana Oche del Campidoglio, pagg. XIV-138, euro 13.00, ISBN 978-88-98094-95-0