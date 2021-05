Soul duetta con Lily nel brano Un’altra notte

Online su tutte le piattaforme digitali “Un’altra notte”, il nuovo singolo di Soul che vede la collaborazione con Lily: il brano fuori per BIT Records

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “UN’ALTRA NOTTE” (BIT Records), nuovo brano di SOUL che vede il featuring di LILY. Tutti siamo stati feriti da qualcosa o qualcuno: ci sono cicatrici che non si vedono, ma che lasciano il segno inducendo a rivalutare tutto quello che siamo stati e tutto ciò che potremmo essere. È soprattutto durante la notte che i ricordi tornano a galla, ed è di quel momento che parla “UN’ALTRA NOTTE”, nuovo brano di SOUL feat. LILY, una fotografia notturna di pensieri che parlano e ferite che, a volte, bruciano ancora.

«Non è facile raccontare o spiegare a parole cosa sia stare nel baratro, ma con la musica è tutto più facile – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo – Mi aspetto che questo brano porti alla luce la speranza che tutti hanno bisogno di trovare. Non importa quanto in basso ti porti il buio, quanto la notte sia nera e senza stelle. Ci saranno momenti in cui la strada ti sembrerà chiusa ma, quando capirai cosa sei con le tue sole forze, la notte si illuminerà di una nuova luce e troverai la via per la tua libertà».

Biografia

Simone Giglio, in arte Soul, 25 anni scrive musica dai 18, attratto dal rap e da come grazie alla musica ci si riesca a relazionare con le persone. Il prossimo 23 aprile pubblica il suo primo singolo “Un’ altra notte” feat di Lily (BIT Records), disponibile in radio e in digitale da quel giorno.

