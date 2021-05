Nuovi colori per i DualSense Playstation 5

Midnight Black e Cosmic Red, le nuove colorazioni del DualSense per Playstation 5, saranno disponibili a partire dal 18 giugno

Il controller wireless di PlayStation 5 è pronto a debuttare il mese prossimo in due diverse colorazioni: Midnight Black e Cosmic Red.

I nuovi colori del DualSense

Midnight Black presenta due sfumature leggermente diverse di nero, arricchito da dettagli in grigio chiaro per riflettere il modo in cui vediamo lo spazio attraverso il cielo notturno.

Cosmic Red, invece, offre un sorprendente design nero e rosso ispirato alle tonalità vivide che si trovano in tutto il cosmo.

Entrambi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono caratterizzati da una delicata tonalità di blu.

Uscita e prezzo

Le nuove colorazioni del DualSense saranno disponibili a partire dal 18 giugno.

Il prezzo de Midnight Black si aggira intorno ai 70 euro (euro in pù, euro in meno a seconda del rivenditore). Si sale un po’ per il Cosmic Red, in vendita a circa 75 euro.