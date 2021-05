Maestro Pellegrini pubblica il nuovo album

Online il nuovo progetto discografico di Maestro Pellegrini: sulle piattaforme digitali “Fragile per pianoforte e voce” fuori per Blackcandy Produzioni

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “FRAGILE PER PIANOFORTE E VOCE” (Blackcandy Produzioni), progetto discografico full lenght in acustico di MAESTRO PELLEGRINI che vede la collaborazione con ANDREA PELLEGRINI. L’album sarà disponibile in formato fisico negli stores dal 21 maggio.

MAESTRO PELLEGRINI pubblica il suo disco d’esordio solista, “FRAGILE”, in questa nuova versione per piano e voce realizzata col padre, ANDREA PELLEGRINI. Il progetto nasce da una parte dal bisogno di Maestro Pellegrini di far emergere ancor di più le parole – che in questo modo riescono a prendersi tutto lo spazio sonoro lasciato maggiormente libero dalla sola registrazione voce e pianoforte -, e dall’altra dalla voglia di conferire al disco una dimensione più intima, resa possibile grazie proprio alla collaborazione con il padre.

Spiega Maestro Pellegrini a proposito del progetto: «Nelle canzoni c’è la mia famiglia, racconto la mia vita ricercando nel pianoforte, strumento con il quale ho composto l’intero album, il rapporto con mio padre Andrea Pellegrini che ho scelto di coinvolgere proprio perché nessuno meglio di lui avrebbe potuto capire così quello che avevo da dire. Alla tracklist originale si aggiunge “Un’altra Luna” versione piano voce suonata da me».

Pre-salva ora “Fragile per pianoforte e voce”

Guarda ora il video di presentazione del disco

Biografia

Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è uno dei musicisti più influenti della musica pop/rock italiana. Polistrumentista, inizia la sua carriera con i pisani Criminal Jokers, insieme a Francesco Motta. Ha suonato con Nada come chitarrista, fagottista, voce e cori, ed ha registrato ed accompagnato dal vivo Andrea Appino (Zen Circus) per il suo secondo disco ‘Grande Raccordo Animale’. Ha inoltre inciso e collaborato con diversi altri artisti quali Enrico Gabrielli, Dardust, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo. Attualmente suona in pianta stabile con gli Zen Circus con i quali, dal 2016, ha partecipato a due edizioni del Primo Maggio-Roma ed alla penultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big. Comincia a lavorare al suo primo disco solista nella Primavera del 2018 in un momento importante di crescita personale. Dopo aver pubblicato “Fragile vol. 1” (Blackcandy Produzioni), disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 7 luglio, Maestro Pellegrini pubblica “Fragile vol. 2”, disponibile in digitale dall’11 settembre. Il progetto discografico full lenght dal titolo “Fragile” – costituito e anticipato dai due EP omonimi – è disponibile in formato fisico negli stores dal 30 ottobre e sulle piattaforme di streaming dal 27 novembre. Il nuovo brano di Maestro Pellegrini, dal titolo “Un’altra Luna”, è disponibile in radio e in digitale dal 26 marzo 2021 in una versione acustica piano/voce che sarà contenuta in “Fragile per pianoforte e voce“, progetto discografico full lenght che vede la collaborazione di Andrea Pellegrini e che è disponibile in digitale dal 23 aprile 2021.

Facebook

Instagram