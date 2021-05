Dalla corsa alla boxe: le 11 attività che bruciano più calorie

Dalla boxe alla corsa, dal trekking al basket: le 11 attività fisiche e sportive che aiutano a consumare più calorie in 1 ora

Al di là dei motivi per cui si necessita di consumare calorie attraverso l’attività fisica, mantenersi in forma è sempre un buon proposito per stare bene con se stessi e magari anche con gli altri. Che si tratti di dimagrire, voler superare la prova costume, abbattere lo stress, combattere patologie o risolvere problemi di obesità, attività fisica e sport sono le armi vincenti, che accompagnati ad una dieta sana e un regime alimentare equilibrato, aiuteranno a vincere qualsiasi battaglia. Dalla Boxe al running, fino a praticare mountain climbing, calcetto o basket, ecco quali sono le 11 attività sportive che consentono di consumare più calorie in 1 ora.

La boxe

Se all’apparenza sembra soltanto uno sport di pura violenza, in realtà è una disciplina completa che pretende un allenamento totale di ogni muscolo del corpo. Praticare 1 ora di boxe, aiuta a bruciare fino a 900 calore, un ottimo modo non solo per dimagrire e restare in forma, ma anche per abbassare i livelli di stress.

Il calcio

Definito da molti lo sport per eccellenza, come spiega la Dire (www.dire.it), il calcio è sicuramente un ottimo sistema per unire l’utile al dilettevole in un’attività di gruppo estremamente divertente, che aiuta a consumare in 1 ora fino a 850 calorie.

Corsa

La corsa veloce è quanto di più azzeccato ci possa essere per dare una smossa al metabolismo e bruciare i grassi in eccesso. Correre per 1 ora fa bene all’organismo e aiuta a smaltire fino a 800 calorie. Ideale per scaricare lo stress e per tenersi in forma.

Saltare la corda

Questo esercizio è compreso nella preparazione atletica di chi pratica boxe, un allenamento semplice e molto efficace. Basta una corda per consumare fino a 700 calorie in 1 ora, perfetto anche per chi vuole risparmiare.

Pattinaggio

Che si tratti di pattinaggio artistico o di fare una semplice gita in città sulle rotelle, questa attività aiuta a consumare fino a 650 calorie in 1 ora. Divertente ed efficace.

Nuoto

Sicuramente lo sport più completo e adatto a qualsiasi età, perfetto per dimagrire, far crescere e scolpire i muscoli, risolvere mal di schiena e dolori alle articolazioni, mantenersi in forma tutto l’anno. Basta 1 ora di nuoto per consumare fino a 600 calorie.

Beach Volley

Sulla spiaggia o nei centri sportivi, la pallavolo su sabbia è sicuramente uno degli sport più divertenti e acrobatici in assoluto. In 1 ora di attività è possibile consumare fra le 550 e le 600 calorie.

Tennis

Uno sport che attira sempre più appassionati, dove le partite possono prolungarsi anche fino allo sfinimento. 1 ora di tennis aiuta a bruciare fino a 580 calorie.

Ciclismo

In montagna, in collina e in pianura, in door o in qualsiasi pista ciclabile, il ciclismo è uno sport sano che consente di eliminare dalle 500 alle 550 calorie in 1 ora di attività. È un’ottima attività aerobica per tutti i muscoli del corpo.

Il Basket

Giocare a pallacanestro è l’attività preferita da milioni di persone, questo sport che è fra i più praticati e seguiti al mondo, consente di allenarsi ad intensità molto alta, bruciare i grassi ed eliminare fino a 500 calorie ogni ora.

Passeggiate e trekking

Fra le attività più leggere e con un’intensità minore, la passeggiata è sicuramente la preferita anche dalle persone più pigre. Passeggiare in pianura per 1 ora consente di bruciare dalle 150 alle 200 calorie, camminando in salita si può arrivare anche ad eliminare fino a 300 – 500 calorie. Per quanto riguarda il trekking, in generale un percorso di 1 ora consente di bruciare fino a 400 calorie.