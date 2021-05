Antartide: in scadenza la call per il winter over

XXXVII Spedizione italiana in Antartide: il Pnra cerca figure specializzate per le attività del cosiddetto Winter Over che si svolgeranno tra novembre 2021 e novembre 2022

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra) sta procedendo alla composizione del gruppo scientifico-tecnico-logistico per le attività da svolgere nel continente antartico nel corso della XXXVII Spedizione italiana in Antartide (18a campagna invernale). A tal fine, ha la necessità di avvalersi di figure specializzate interessate a svolgere un’esperienza di lavoro unica, della durata di un anno, presso la stazione di ricerca Concordia: le attività del cosiddetto “Winter Over” si svolgeranno infatti nel periodo novembre 2021 / novembre 2022.

Si cercano, in particolare: un astrofisico, un fisico dell’atmosfera, un chimico/glaciologo, un medico, un elettronico della scienza e un tecnico Ict/radio. Le candidature sono aperte fino al 24 maggio: gli avvisi di interesse sono rivolti esclusivamente al personale già dipendente da Enti pubblici di Ricerca o Università e, solo per i medici, da strutture sanitarie pubbliche. Per le norme che regolano l’attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide, inoltre, è necessario che il personale selezionato abbia il benestare della struttura di appartenenza (Ente pubblico o Università presso cui lavora) ad essere assegnato al Pnra per tutta la durata della Spedizione.

Ulteriori informazioni e le modalità di partecipazione sono su: https://www.italiantartide.it/lavora-con-noi/.