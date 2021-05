L’azienda pugliese Marbel si apre all’ecommerce con ZeroGrey: il retail multibrand di kidswear punta all’internazionalizzazione

Marbel, l’azienda pugliese che produce e distribuisce per importanti multibrand kidswear – da Alviero Martini Prima Classe a Vicolo Girl, da Refrigue a GAëLLE – si apre al mercato online e per farlo sceglie ZeroGrey, l’agenzia internazionale di ecommerce con più di 20 anni di esperienza nel settore.

Nata e cresciuta in Puglia, Marbel ha la peculiarità di produrre l’80% dei 350 mila capi totali nei laboratori della regione. Se la produzione è locale, però, lo sguardo di Marbel punta al mondo: “Il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti e ci ha reso più chiaro quello che vogliamo fare nel futuro prossimo: internazionalizzare. Per questo, il primo passo nel 2021 è stato quello di aprire il nostro primo canale online” ha detto Grazia Saracino, Marketing e Communication Manager.

Tra i servizi che l’agenzia di ecommerce ZeroGrey offre per il canale online di Marbel c’è la gestione del punto vendita e l’assistenza clienti, oltre al set up della piattaforma di ecommerce di ultima generazione, Kooomo, e all’implementazione di un canale per i metodi di pagamento grazie al quale Marbel potrà garantire ai suoi utenti 250 metodi di pagamento alternativi.

“Il primo step di Marbel è aprirsi al mercato italiano ed europeo, ed è quello che stiamo facendo da qui ai prossimi mesi, ma siamo pronti anche ad aiutarli nell’espansione verso nuovi mercati e nuovi obiettivi” dice Simone De Ruosi, Managing Director di ZeroGrey.

Marbel è un multibrand in crescita: prima della pandemia, nel 2019, il fatturato dell’azienda era di 18 milioni (+40% sul 2018) e anche nel 2020, nonostante le difficoltà, si sono confermati questi numeri. Il 2021 è l’anno del cambio di passo per raggiungere 30 milioni di ricavi nel 2023. “Finora abbiamo avuto l’80% dei ricavi in Italia, ora è arrivato il momento di aprirci all’estero e vedere fin dove possiamo arrivare – dice Grazia Saracino di Marbel – Europa, dunque, e poi Russia e Medio Oriente”.

ZeroGrey è l’agenzia di ecommerce con oltre 20 anni di esperienza che progetta, costruisce e gestisce soluzioni efficaci per i negozi online. Guidata da Simone De Ruosi, ha sede principale a Torino e opera oggi in 4 mercati (Italia, Spagna, Irlanda e USA), occupandosi a 360° della gestione dell’ecommerce delle aziende che la scelgono: dalla logistica, al servizio clienti, dalla gestione degli eshop alle soluzioni omnicanale. Per farlo, si avvale di partner tecnologici altamente specializzati come Kooomo, la piattaforma per ecommerce di ultima generazione leader in Europa, e Go Global Ecommerce, il servizio di cross-border ecommerce che aiuta le aziende ad internazionalizzare.



Marbel è un’azienda pugliese fondata nel 1990 da Giuseppe Cariello. Oggi Marbel ha all’attivo la produzione e la distribuzione di alcuni dei più importanti brand di abbigliamento per bambini: da Vicolo Girl a Gaelle Paris, da Alviero Martini Prima Classe Junior a Aspen Polo Club, da Refrigue a After Label, a Daniele Alessandrini. La qualità dei tessuti, l’attenzione per le tendenze e l’innovazione per le tecniche di produzione fanno di Marbel uno dei simboli del Made in Italy.