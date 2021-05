Dysangelium è il nuovo libro di Simone Colaiacomo

Disponibile nelle librerie e online “Dysangelium”, il nuovo lavoro di Simone Colaiacomo. Il romanzo è tra i finalisti del concorso “Una storia per il cinema”

Simone Colaiacomo è personaggio poliedrico dalla formazione criminologica. È ideatore del concorso di poesia Germogli in Fiore, giunto alla sua VI edizione, il cui fine è stimolare i giovani studenti alla creazione poetica.

“Ho scritto Dysangelium per stimolare il pensiero libero, per dar voce alla possibilità – che sempre deve esserci – di cambiare, nonostante gli errori che si fanno. Tutti possiamo correggerci e in meglio” dice l’autore, “Il pianeta devastato diventa un’opportunità per riscoprire se stessi, per comprendere quanto l’unità e la collaborazione possano dimostrarsi importanti per evolversi e far evolvere; dovremmo riflettere sulla potenza della Natura che, nel momento in cui violiamo i suoi equilibri ci rimette a posto”.

Trama

Come sarebbe il mondo se nel 1962, in piena Guerra Fredda, un U-2 americano avesse sparato un missile su un mercantile sovietico colpevole di aver superato di pochi metri il limite della quarantena? E se quella imbarcazione, apparentemente trasportante viveri per i cubani affamati a causa dell’embargo, contenesse segretamente delle testate nucleari? Cosa sarebbe accaduto se Unione Sovietica e Stati Uniti avessero iniziato a scatenare l’Apocalisse atomica? E se la Chiesa avesse messo a disposizione dei pochi fortunati delle Fortezze bunker, condizionandoli poi al punto da pretendere dagli affamati superstiti rispetto e venerazione? Come sarebbe la Terra dopo molti decenni, una volta riemersi dal sottosuolo?

Forse cambiata radicalmente, sconvolta da terremoti, eruzioni e dall’effetto delle radiazioni che avrebbero determinato delle mutazioni genetiche in alcuni gruppi di persone rimaste all’aperto e miracolosamente sopravvissute? Il ritrovamento di un misterioso libro, due eserciti in lotta, Chiesa contro Nichilisti. Un romanzo distopico, di formazione, che trasmette il senso di unità e di ricostruire insieme per un mondo migliore, per salvare la Terra.

Editore: Horti di Giano

Genere: Fantasy

Anno edizione: 2019

Pagine: 304

Brossura

Biografia

Simone Colaiacomo, nasce a Ostia nel 1977. Dal 2004 a oggi ha pubblicato undici libri tra romanzi, saggi e raccolte poetiche e ha collaborato con diverse riviste letterarie. Tra il 2007 e il 2010 è stato Direttore editoriale della rivista culturale Fertililinfe. Dal 2008 svolge il lavoro di editor e da qualche anno si occupa di sceneggiature per graphic novel. Dal 2016 è speaker radiofonico su Stap Radio con la trasmissione “Genius Loci” che si occupa di letteratura e musica. Nel 2017 ha fondato le Edizioni Horti di Giano di cui è Direttore editoriale. Nel 2021 è tra i finalisti del concorso “Una storia per il cinema” con il romanzo DYSANGELIUM. Sua altra passione è la musica, è il bassista e compositore della band progressive Karmablue.