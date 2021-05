Vittime incidenti stradali: Fondazione Ciai lancia bando

#CiaiUnSogno: la Fondazione Claudio Ciai ONLUS lancia la terza edizione del bando a sostegno delle vittime di incidenti stradali o infortuni sul lavoro

Dopo i successi degli anni passati, la Fondazione Claudio Ciai ONLUS (www.fondazioneclaudiociai.com) lancia la terza edizione del bando “#CiaiUnSogno” al quale potranno partecipare privati e associazioni Non Profit . Sono stati stanziati 3.000 euro per iniziative rivolte a chi ha riportato disabilità permanenti in seguito a incidenti stradali o infortuni sul lavoro.

Nel 2020 sono stati selezionati 3 progetti, si sono avverati i sogni di:

– Ilenia Garofalo, travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Sesto Fiorentino nel febbraio 2019, sta realizzando un cortometraggio per raccontare la sua storia;

– Ivan Cappellari, che dopo essere stato travolto da una bicicletta ha perso la vista, ha ricevuto un ausilio che gli consente di poter riconoscere i colori;

– Mark Jerome Roma, investito da un mezzo all’età di 5 anni, ha frequentato un corso di informatica al fine di un inserimento lavorativo.

Questi oltre ai vincitori della prima edizione del bando nel 2019:

– Federico Martello, vittima di un infortunio sul lavoro, ha registrato un videoclip (https://youtu.be/o_xKwwCBKas) per accompagnare la sua splendida canzone volta a sensibilizzare sulla tematica che lo ha toccato in prima persona. Successivamente alla vincita del bando della Fondazione, ha partecipato allo show di canale 5, All Together Now, condotto da Michelle Hunziker classificandosi tra i finalisti.

– Antonella Brazzini, vittima di un incidente stradale, ha ricevuto un montascale che le ha così consentito di tornare ad essere indipendente.

Francesco Ciai, Presidente Fondazione Claudio Ciai dichiara, “Siamo molto felici per essere riusciti a realizzare i sogni di persone meravigliose e confermiamo il nostro impegno verso gli altri anche quest’anno, lanciando la terza edizione del bando #CiaiUnSogno. Visto il periodo di difficoltà che stiamo vivendo, ora più che mai le persone hanno bisogno di continuare a sognare, questo è il nostro piccolo contributo”.

Il bando è pubblicato sul sito della Fondazione www.FondazioneClaudioCiai.com fino al 25 luglio 2021 e metterà a disposizione una cifra di 3.000 euro.

La Fondazione Claudio Ciai ONLUS aiuta le persone che hanno avuto incidenti stradali o infortuni sul lavoro a ricostruire al meglio le loro vite. Rafforza la comunità locale con progetti di sviluppo che favoriscano il superamento di barriere culturali, attiva percorsi di reinserimento sociale e denuncia cause di ingiustizia e disuguaglianza. Lavora per migliorare la vita delle persone.