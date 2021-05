Teto D’aprile online con il nuovo singolo

Teto D’aprile online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Trombamici si ma un po'”: il brano fuori per l’etichetta Hammer Music

“Trombamici si ma un po’” è il nuovo singolo di Teto D’aprile. Il brano dal titolo inconsueto è frutto di ricerca e manifestazione di una forte maturità nella scrittura musicale dell’artista.

Oltre alle innumerevoli figure retoriche che, come sappiamo, sono sempre ingrediente principale nei suoi brani, Teto spezza il mito della poca purezza concettuale dell’essere: “trombamici” per accomodare all’interno una visione realistica di una relazione finita ma non del tutto e che non pretende altro che essere felici con poco per non rischiare un altro dolore che alla fine sfocia in un ritorno insieme….”stiamo insieme? E ti va!”

(trombamici.. si ma un po’) cioè essere un po’ trombamici e non del tutto.. è in questa contraddizione la chiave positiva del brano tutt’altro che banale testualmente parlando.

Teto D’aprile è un cantautore salentino attivo dal 2011.

Nella sua carriera tanti i riconoscimenti e tante le collaborazioni con artisti e editori noti nel panorama nazionale. Nel 2020 vince il premio Mei meeting etichette indipendenti con il brano preghiera: e non ci resta che pregare Santità i cui incassi sono stati devoluti alla Caritas di Bergamo a favore dei più colpiti causa pandemia. Il brano è stato prodotto da Francesco Mancarella.