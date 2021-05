Ah! Fantasia è il nuovo singolo di Francesco Pecs

“Ah! Fantasia” è il nuovo singolo del cantautore marchigiano Francesco Pecs, secondo classificato al premio Piero Ciampi nel 2018

Ah! Fantasia è il nuovo singolo del cantautore marchigiano Francesco Pecs. Una canzone che racconta la fine di una storia d’amore molto intensa che per motivi “extra relazionali” non può più essere portata avanti. Il brano dà voce ai pensieri di una delle parti, che ripensa con una sorta di “sorridente nostalgia” alla persona persa, alla quotidianità precedente e a quella da ricostruire. «Per “sorridente nostalgia” non so bene cosa intendo – afferma Francesco – ma direi che può essere quella sensazione che si prova ad ascoltare musica popolare capoverdiana lungo le rive del fiume Tago (forse è un po’ troppo specifico, però ve lo consiglio davvero)».

Il singolo anticipa l’uscita del suo primo album, dal titolo omonimo Ah! Fantasia. «Ho scelto di chiamare così l’album per quel dualismo nell’accezione della fantasia presente nel ritornello del brano omonimo» – continua l’autore – una fantasia creativa e dolce da difendere e una fantasia che porta a pensare sempre agli scenari peggiori, meno godibili. Questa contraddizione (neanche troppo contraddizione in realtà) è diventata il nome del disco. Tutte le canzoni che ne fanno parte sono state scritte con la più grande sincerità di cui disponevo, nel corso della mia permanenza torinese (2018-2020)».

FRANCESCO PECS – BIOGRAFIA

Francesco Pecs è un cantautore, autore e rapper di Ancona. Inizia a parlare in terza persona già a 18 anni, nella sua prima e timida biografia artistica. Il suo è un mondo fatto di sentimenti e provocazioni, realismo e disillusioni. Nel 2018 ha pubblicato due singoli in maniera indipendente: “Le gambe di Letizia” e “Mandarini”, ottenendo un riscontro positivo di pubblico. Nel 2018 si è classificato secondo al premio “Piero Ciampi” di Livorno, uno dei più importanti concorsi nazionali per cantautori emergenti, ricevendo una menzione speciale e l’invito a suonare per uno degli eventi del premio. Ha partecipato, grazie a due borse di studio, ai corsi da autore e compositore al CET di Mogol. Quello di Francesco Pecs è stato definito un “cantautorato agrodolce”, per l’uso dell’ironia e per l’attenzione verso le sfaccettature della quotidianità.

Nel corso della sua attività dal vivo ha condiviso palchi e festival con Dargen D’Amico, Murubutu, Gianmaria Accusani, Angela Baraldi e tanti altri che invece gli piacciono. Nel 2021 uscirà il suo primo disco, “Ah! Fantasia”, per l’etichetta Nufabric Records.