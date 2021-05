Aesthetic Chaos è il nuovo EP di Diego Random

Disponibile online tutte le piattaforme digitali “Aesthetic Chaos”, il nuovo EP di Diego Random interamente prodotto da DeadlyCombination

Disponibile tutte le piattaforme digitali “Aesthetic Chaos”, il nuovo EP di Diego Random. Aesthetic Chaos è stato registrato, mixato e masterizzato presso il Souledge Recording Studio di Grugliasco (TO) di Dario Basile e interamente prodotto da DeadlyCombination. La cover art è stata realizzata da Enrico Osella e le fotografie da Samuele Goglio. I videoclip ufficiali nascono da idee di Diego Random (Diego Gervasio) e vengono sviluppati insieme al videomaker SpakaFra (Francesco Rossetto), che si occupa anche delle riprese e del montaggio. Il titolo rappresenta l’attitudine che ha avuto l’artista nel trasformare i suoi momenti di caos in qualcosa di estetico, traendone ispirazione per un riscatto personale e rendendoli quindi costruttivi attraverso l’arte, la musica e la scrittura. È un progetto composto da 6 tracce che percorrono sound diversi e trovano il filo conduttore nei testi e nei concetti espressi.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo EP: «Aesthetic Chaos è il mio nuovo EP ed è interamente in collaborazione con DeadlyCombination (Davide Ciruolo), il producer col quale lavoro da ormai quasi un anno. È un progetto molto personale ma allo stesso tempo riesce a far immedesimare l’ascoltatore in ciò che dico, perchè le emozioni che racconto possono essere comuni a tante persone. È figlio di diversi sacrifici e duro lavoro, lo considero una rivalsa personale nei confronti di tante ansie e demoni che prima mi abbattevano, ma con cui ora riesco a convivere. Li ho convertiti in arte, usandoli come fonte di ispirazione per creare bellezza sotto forma di canzoni, rendendo estetico il mio caos.».

Biografia

Diego Gervasio (Torino, 22/01/00 ), in arte Diego Random, è un artista della periferia torinese. Il suo stile multiforme ed eclettico è caratterizzato dalla centralità della scrittura nel processo creativo. L’ esordio risale a marzo 2017 con la pubblicazione del brano autoprodotto “Strabismo di Bacco”. L’incontro con il produttore Steve Tarta (Stefano Tartaglino) è l’inizio di una collaborazione duratura e creativa che porta l’artista a rilasciare il suo primo Ep ”Nebbia” e a debuttare sui palchi di Torino e Milano. Tra il 2019 e il 2020 escono diversi singoli tra cui “Come Torino la Notte”, in collaborazione con Klaire, e ”Voci in Testa ”, pubblicato da Real Talk Musik e in collaborazione con il brand torinese On My Way (OMY) e il videomaker SpakaFra. L’inizio del 2021 vede l’uscita dei singoli “Fulmini ”, il 15 gennaio e “Silhouette”, il 19 febbraio, con i rispettivi videoclip, anticipando il suo secondo EP “Aesthetic Chaos”, interamente prodotto da DeadlyCombination (Davide Ciruolo), disponibile online.

