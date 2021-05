SiVinceTutto Superenalotto 12 maggio 2021: esultano i 4

I numeri vincenti dell’ultimo concorso del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 12 maggio 2021: anche stasera sfugge la sestina vincente

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 12 maggio 2021. Dopo il 6 da oltre 48mila euro centrato nel concorso del 17 febbraio, stavolta i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Nel concorso di stasera, senza il vincitore di prima categoria, non sono stati realizzati neppure i punti 5. Festa dunque, per i punti “4” che vincono 161,27 euro a testa. Si mettono in tasca 49,46 euro i “3” mentre i punti “2” si aggiudicano 11,49 euro ciascuno.

In totale nel concorso di stasera il gioco ha distribuito premi per 203.208 euro.

La prossima estrazione del SivinceTutto Superenalotto è in programma tra una settimana, mercoledì 19 maggio 2021.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 5/5/2021

COMBINAZIONE VINCENTE

16-26-48-63-74-82

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5 0 € 0,00 punti 4 126 € 161,27 punti 3 1.520 € 49,46 punti 2 9.372 € 11,49

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto

SiVinceTutto SuperEnalotto è il concorso speciale di SuperEnalotto che ogni mercoledì distribuisce tutto il montepremi del concorso in un’unica sera. Questo significa che in assenza di 6 saranno i 5, i 4, i 3 e i 2 a dividersi l’intero montepremi.

Giocare è semplicissimo: con la nuova formula infatti metti in gioco 12 numeri compresi tra 1 e 90, ma ne devi indovinare solo 6. La giocata minima costa 5€. Puoi giocare online tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.00: le estrazioni avvengono ogni mercoledì.

Per giocare online è necessario avere almeno 18 anni ed essere titolare di un conto di gioco.