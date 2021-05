Previsioni meteo 12 maggio 2021: la perturbazione si allontana

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 maggio 2021: parziale miglioramento del tempo al Centro-Nord ma saranno ancora possibili piogge nelle ore pomeridiane

Condizioni meteo in parziale miglioramento sull’Italia dopo l’arrivo della perturbazione che ieri ha portato forti piogge e temporali sulle regioni settentrionali e centrali. Nella giornata di oggi avremo un parziale miglioramento, anche se le precipitazioni a carattere più sparso continueranno a bagnare il Centro-Nord. Clima più asciutto al meridione, dove le temperature risulteranno gradevoli.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a venerdì la situazione resterà invariata, con possibilità di piogge sulle regioni settentrionali e centrali della Penisola. L’instabilità pomeridiana potrebbe caratterizzare anche il prossimo fine settimana, mentre per un miglioramento più sostanzioso ci sarà da aspettare almeno fino a lunedì.

Intanto per oggi, mercoledì 12 maggio 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile al nord-ovest con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Cieli nuvolosi con piogge sul Triveneto e cieli variabili con piogge sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio piogge in estensione alle regioni di nord-ovest con nuvolosità variabile. Nessuna variazione in serata.

Al Centro al mattino tempo stabile con nuvolosità variabile o parzialmente nuvoloso, piogge su Toscana settentrionale e sereno in Abruzzo. Al pomeriggio cieli variabili con piogge su Umbria, Marche, Toscana orientale e Reatino, sereno altrove. In serata asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi.

In Toscana piogge diffuse nelle ore diurne su gran parte della regione, generalmente più asciutto sulla Maremma; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il territorio con nubi sparse.

Tempo in prevalenza stabile al meridione: al mattino cieli sereni sulle Isole Maggiori e parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, con locali piogge sulle coste tirreniche della Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale. Nel pomeriggio e in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o parzialmente nuvolosi.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio , ampie schiarite al pomeriggio; isolate piogge lungo la costa tirrenica nel corso della giornata. In serata il tempo sarà asciutto su tutta la regione.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento al Nord-Ovest e in diminuzione altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.