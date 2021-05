Margherita Vicario torna con l’album Bingo

Fuori il 14 maggio su tutte le piattaforme digitali “Bingo”, il nuovo album di Margherita Vicario anticipato dal singolo “Come va”

Margherita Vicario torna con “Bingo”. È questo il titolo del nuovo album della cantautrice in arrivo il 14 maggio a distanza di ben 7 anni dall’ultimo lavoro. In attesa della pubblicazione, l’artista è online con la seconda anticipazione del progetto.

Sulle piattaforme digitali, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è uscito “Come va”, un brano intimo e delicato.

Come racconta Margherita Vicario, è “un vero e proprio bilancio di un anno di totali cambiamenti per il mondo, forse per questo la considero una vera e propria figlia di questo periodo che stiamo vivendo”. Sullo sfondo un beat che entra nella testa e un sound avvolgente, quello che Davide “Dade” Pavanello ha composto per il brano.

Dopo “Orango Tango”, la Vicario torna con “un brano che ruota intorno agli affetti e ancora una volta alle relazioni femminili”.Al centro della canzone Margherita e un’amica che, in un anno di cambiamenti, riassumono mille pensieri e paure in una sola domanda, la più difficile a cui siamo costantemente chiamati a rispondere: “Come va?”.