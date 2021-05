Calcio: un bilancio di stagione verso il campionato di Euro 2021

Tra alti e bassi la stagione calcistica 2020-2021 prosegue il suo cammino, con un calendario sempre più fitto di appuntamenti. Dopo la sosta per le qualificazioni al Mondiale 2022, il ritmo torna a essere serrato, anche per via degli impegni delle squadre nelle competizioni internazionali di Champions ed Europa League. Nonostante qualche defezione illustre come quella del Barcellona di Lionel Messi e della Juventus di Cristiano Ronaldo, i quarti di finale mostrano squadre piuttosto agguerrite alla conquista di questa edizione di Champions. La finale del prossimo 29 maggio di Istanbul vedrà il meglio del calcio europeo, per club, proprio a pochi giorni di distanza dall’avvio del campionato di Euro 2021. Prima però ci sarà da vedere come termineranno i cinque maggiori campionati di massima divisione, dove al momento si vedono alcune differenze sostanziali in termini di gerarchie, a cui ci eravamo ormai abituati durante gli ultimi anni. Momento ideale per fare una ricognizione rispetto al discorso quote, pronostici e goal no goal scommessa che terrà banco da qui fino all’ultima settimana del mese di maggio.

Chi vincerà il titolo in Ligue 1 e in Serie A?

Sarà davvero l’anno di svolta per la serie A e per la Ligue 1? Con molta probabilità il titolo di Inghilterra tornerà al Manchester City di Pep Guardiola, che viaggia con un bottino di +14 rispetto al Manchester United, mentre il Liverpool di Klopp dopo aver conquistato lo storico titolo durante la passata stagione è sempre più in caduta libera, fuori dalla corsa scudetto e con molta probabilità anche da un piazzamento valido per la Champions League della prossima stagione. Sembrava un campionato più aperto e combattivo quello di Bundesliga, dove il RB Lipsia per una lunga parte di stagione aveva dato battaglia ai campioni in carica del Bayern Monaco. Anche in Germania le dinamiche e le gerarchie potrebbero essere ridisegnate in termini di piazzamenti per Champions ed Europa League. Discorso dove naturalmente il Bayern di Hans-Dieter Flick e il RB Lipsia, avranno un ruolo centrale.

Sfida a tre al vertice di Liga che vede coinvolte Barcellona e le due squadre di Madrid

In Liga la sfida a tre vede protagoniste per la vittoria del titolo: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Dopo un avvio non certo esaltante tornano infatti le tre maggiori squadre spagnole, che tra alti e bassi sono state protagoniste anche in campo europeo durante gli ultimi dieci anni. Il titolo di squadra campione di Spagna mancaai Colchoneros già dalla stagione 2013-2014, terza stagione con Diego Simeone alla guida dell’Atletico. Tuttavia la concorrenza con Barcellona e Real Madrid renderà incandescente e meritevole di attenzione il finale di stagione. Discorso che naturalmente vale anche per il campionato di serie A. Attualmente l’Inter di Antonio Conte guida la classifica dall’alto, mentre a inseguire ci sono un nucleo di squadre come il Milan di Stefano Pioli, la Juventus, l’Atalanta e così via. Ancora in corsa per un piazzamento utile in chiave Champions troviamo con minori possibilità e quotazioni, Roma, Napoli e Lazio.

Il calendario almeno sulla carta favorisce infatti Milan, Juventus e Atalanta per l’accesso alla prossima edizione di Champions League, ma non è facile fare un pronostico del tutto attendibile, visto anche il livello medio delle squadre, in crescita rispetto agli anni passati. Da segnalare come a parte il Crotone ora guidato dal tecnico umbro Serse Cosmi, la lotta salvezza vede un gruppo cospicuo di squadre coinvolte. Il Torino di Davide Nicola dopo aver conquistato un punto prezioso durante il derby della Mole, sembra avere qualche chance in più rispetto a Parma, Cagliari e Crotone. Tuttavia ancora non è escluso che Spezia, Benevento e la stessa Fiorentina, siano fuori dalla lotta salvezza.