Beast Boy arriva nel Negozio oggetti di Fortnite

A partire dal 14 maggio alle 02:00, Beast Boy sarà disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite ma con la Coppa Teen Titans si può ottenere oggi

Direttamente da DC Comics, un nuovo Teen Titan è pronto a irrompere nel mondo di Fortnite. Dopo Corvina, uno dei guerrieri del Pass battaglia Capitolo 2 Stagione, arriva sull’Isola Beast Boy.

La skin

A partire dal 14 maggio alle 02:00, sarà disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite, insieme al dorso decorativo Titano del divano e al piccone Mazza BB Beast. L’emote incorporata è Scatena la scimmia, che permetterà al personaggio di trasformarsi nella sua versione gorilla.

E’ possibile ottenere il costume, il dorso decorativo Titano del divano e il piccone Mazza BB Beast insieme nel bundle Beast Boy oppure acquistarli singolarmente.

La Coppa Teen Titans

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) puoi sbloccare in anticipo Beast Boy partecipando alla Coppa Teen Titans, torneo a coppie in programma per oggi. Sarà possibile giocare fino a 10 partite nella finestra temporale di 3 ore.