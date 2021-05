Rebecca su YouTube con il nuovo videoclip

Fuori il video di “Nella ruggine”, il secondo singolo di Rebecca. Il brano, entrato fin da subito nella playlist Scuola Indie di Spotify e in rotazione a Radio2Indie, è con una ballata pop dalla vocazione sing-along, delicato e sincero. Rebecca decide di costruirci attorno un video altrettanto autentico, capace di rappresentare al meglio la genuinità dei sentimenti che racconta.

Link al video di “Nella ruggine”: https://youtu.be/Ll-gZpwLw68

“Nella ruggine” paura di lasciarsi andare, di aprire il proprio cuore a una nuova storia d’amore lasciando intravedere tutto, anche le ferite. Senza aver timore di esporre la sua intimità, affida la freschezza dei suoi 16 anni a una struttura essenziale e contemporanea, assecondando il testo con la sua interpretazione coinvolgente.

“Nella ruggine” è nata dall’esigenza di mettere su carta le mie insicurezze e le mie incertezze. nel testo prevalgono due sentimenti contrastanti, l’amore e la paura di buttarmi in una relazione, per evitare di soffrire. Ho scritto questa canzone dopo aver legato molto con una persona che ora è una parte di me, ed è riuscita a cancellare la cicatrice che portavo nel cuore, rimasta bloccata nella ruggine.”

Classe ’04, Rebecca intraprende da piccolissima gli studi di musical, recitazione teatrale e cinematografica, canto e danza. A 12 anni recita nel thriller “Il lato oscuro” di Vincenzo Alfieri (selezione ai Nastri d’Argento e al Giffoni Film Festival) e a soli a 14 anni, interpreta Fragile nel musical “Fragile – Maneggiare con il cuore”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità.

è tra i protagonisti del nuovo spot della Barilla e tornerà presto in televisione, in prima serata, nella fiction "Luce dei tuoi occhi" di Fabrizio Costa (Banijai per Mediaset). Impegnata oggi nelle riprese di una nuova serie tv Rai.

Rebecca esordisce come cantautrice a settembre 2020 con il singolo “Sui tetti di Roma”, entrato nella playlist “Scuola Indie” di Spotify e in rotazione a Radio2 Indie. La musica è da sempre la sua grande passione, che coltiva con costanza tra scuola e set.