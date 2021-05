Su Nexo+ il corto Caravan di Iosonouncane

Caravan in streaming su Nexo+: è il cortometraggio firmato da Alberto Gottardo e Francesca Sironi che introduce al nuovo album di IOSONOUNCANE

Debutta in esclusiva su Nexo+, Caravan, il cortometraggio che nasce dalla collaborazione fra Iosonouncane e il duo di registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi.

Introducendo all’ascolto dell’album – IRA, in uscita il prossimo 14 maggio per Numero1 e Trovarobato con distribuzione Sony – il film racconta un momento specifico nel lungo percorso di lavorazione del disco, ma ne spalanca lo spazio. Il risultato ha confini di genere vaghi e difficilmente definibili. Determinata e rigorosa è invece l’origine del materiale. In Caravan non c’è alcun allestimento o ricostruzione digitale. Le immagini che compongono le sequenze appartengono da una parte alla documentazione delle registrazioni dell’album, filmate nel corso di due anni da Alberto Gottardo, dall’altra a nuove riprese effettuate dal duo di registi durante i sopralluoghi per il loro prossimo documentario.

Il cortometraggio dura 13 minuti ed è prodotto da Somewhere studio e in Italia è disponibile su Nexo+.

Nexo+ è la piattaforma di contenuti on demand per un tempo libero di qualità ideata da Nexo Digital, la casa di produzione e distribuzione italiana specializzata nell’ambito degli eventi al cinema. Con un abbonamento di 9,99 euro al mese, Nexo+ propone ai suoi spettatori, settimana dopo settimana, concerti, film d’autore, contenuti d’arte, documentari, musica, opera, balletto, teatro, approfondimenti culturali.

Tutti i curiosi e i fan di IOSONOUNCANE ancora non abbonati possono scoprire il catalogo Nexo+ grazie a 7 giorni di prova gratuita.

La piattaforma Nexo+ è un progetto Nexo Digital sostenuto dai media partner Radio DEEJAY, Radio Capital, Rockol.it, Classic Voice, Danza&Danza, ARTE.it.

Biografia autori

Alberto Gottardo e Francesca Sironi sono un duo di autori. Insieme sono registi e produttori dei loro film. Fra i loro lavori: “Follow the Paintings” (2016), selezionato al Dig Awards, prodotto da Sky, proiettato e discusso in musei quali la Triennale e il Maxxi; “Marghe e Giulia, crescere in diretta” (2019), selezionato a Visioni Italiane della Cineteca di Bologna, presentato al DOKLeipzig film market e trasmesso da Sky Atlantic e DAFilms; “Lodi primo soccorso” (2020) mandato in onda da BBC World, Internazionale e Sky. Nel settembre del 2020 vincono il premio Solinas per il miglior documentario per il Cinema con il trattamento di “Verso spiaggia”, in corso di realizzazione.

