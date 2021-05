Mad Skills Motorcross 3: svelata la data di uscita

Annunciata la data di uscita di Mad Skills Motorcross 3 per iOS e Android: il seguito del gioco di corse mobile sarà disponibile come download gratuito

Lo sviluppatore svedese Turborilla AB ha annunciato il lancio di Mad Skills Motocross 3 per il 25 maggio con un trailer animato assolutamente fuori di testa. L’emozionante seguito del gioco di corse a scorrimento orizzontale è l’ultimo titolo di una serie che ha visto più di 55 milioni di download, ed è diventato parte integrante della cultura degli sport d’azione di tutto il mondo. Questo nuovo lancio continua a conservare la traduzione di offrire la migliore fisica di corse sul mercato, migliorando ancora l’esperienza di gioco con grafica 3D ulteriormente potenziata, campionati online a cadenza regolare, moto realistiche con parti migliorabili e ancora più opzioni di personalizzazione del pilota e della moto.

“È da tantissimo che lavoriamo su questo gioco, consultandoci con giocatori e veri piloti di motocross durante lo sviluppo, e siamo davvero fieri del gioco che stiamo per lanciare”, ha dichiarato il CEO di Turborilla, Mattias Wiking. “Pensiamo che si tratti di un miglioramento sotto ogni aspetto dei nostri giochi precedenti, ma, allo stesso tempo, consideriamo il lancio come il primo passo di un lungo viaggio. Continueremo ad ascoltare le opinioni dei giocatori e aggiornare Mad Skills Motocross 3 con nuovi contenuti per i prossimi anni.”

Mad Skills Motocross 3, che sta venendo lanciato con il supporto di Arctic Game Lab, sarà lanciato con centinaia di tracciati progettati con cura, sfide appassionanti per i giocatori e, a breve dopo il lancio, squadre in stile clan che porteranno il gioco social della serie a un altro livello. Le opzioni di personalizzazione includono marchi sia reali che di fantasia, soddisfacendo sia gli amanti del motocross che i giocatori meno esperti.

Per ricordare la data di lancio di Mad Skills Motocross 3, il 25 maggio, segui gli account social del gioco e iscriviti alla mailing list di Turborilla:

Informazioni su Turborilla

Turborilla ( www.turborilla.com ) è uno studio di sviluppo indipendente fondato nel 2006 da Tobias Andersson. La sua mission è quella di lavorare duro per portare gioia e divertimento nel mondo dei giochi, trasformando la passione in giochi d’azione sportivi all’avanguardia. Lo studio si specializza in combinare elementi di realismo fisico con un gameplay arcade classico, per creare esperienze di gioco emozionanti e coinvolgenti, che appassionino sia gli esperti di giochi sportivi d’azione, sia i meno avvezzi. Il loro ufficio si trova ad Umeå, in Svezia, ed è sempre aperto a chiunque voglia fare un salto per parlare di giochi mobile. Beh, almeno lo sarà appena il mondo riaprirà.

Informazioni su Arctic Game Lab

Arctic Game Lab è un’organizzazione che lavora per creare una piattaforma strategica per l’industria dei videogiochi nel nord della Svezia, favorendo lo sviluppo economico, il supporto agli investimenti, l’educazione al gioco e l’organizzazione di eventi per creare una forte comunità di giocatori. Si stanno occupando di creare un’opportunità per far crescere gli studios di sviluppo, fornendo ai singoli la possibilità di entrare in questo settore. arcticgamelab.com Arctic Game Lab è una collaborazione tra i comuni di Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå e Boden. In quest’area sono presenti circa 70 aziende e studios che si occupano di sviluppo, 400 professionisti del settore e 14 corsi nell’ambito dei giochi presso l’università e altri enti di istruzione superiore. Arctic Game Lab è l’area produttiva dedicata al gioco con la più elevata crescita di tutto il nord Europa. Per maggiori informazioni visita