Previsioni meteo 10 maggio 2021: ultime ore di tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 10 maggio 2021: giornata soleggiata al Centro-Sud, più nuvole al Nord per l’arrivo di una perturbazione

Dopo un weekend dal sapore estivo grazie a un promontorio di matrice nordafricana, le condizioni meteo sull’Italia stanno per cambiare con il ritorno del maltempo. La giornata di oggi vedrà ancora tempo stabile su gran parte della Penisola: il sole splenderà su tutto il Centro e il Sud. Cieli più nuvolosi al Nord-Ovest, che tra pomeriggio e sera sarà raggiunto da una perturbazione che condizionerà il meteo anche nei prossimi giorni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani piogge e temporali bagneranno tutte le regioni settentrionali e si estenderanno anche a quelle centrali. Maltempo anche nei giorni seguenti, almeno fino al prossimo fine settimana con precipitazioni su gran parte dell’Italia. Potrebbero essere risparmiate dal maltempo solo le aree meridionali e le Isole maggiori.

Intanto per oggi, lunedì 10 maggio 2021, al Nord Italia al mattino maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali anche intensi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali insistono al Nord-Ovest mentre altrove avremo tempo asciutto con nubi e schiarite. In serata ancora fenomeni al Nord-Ovest ed in estensione a Lombardia ed Emilia Romagna, nuvolosità in aumento altrove ma con tempo asciutto.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana e settori appenninici ma sempre con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità in transito.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, addensamenti più compatti sulla Sardegna. In serata nuvolosità in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. In nottata piogge in arrivo sulla Sardegna occidentale.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.