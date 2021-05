Previsioni meteo 8 maggio 2021: weekend con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 8 maggio 2021: fine settimana in compagnia dell’anticiclone, bel tempo su tutta l’Italia e temperature massime in aumento

L’anticiclone regala finalmente condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia in questo secondo fine settimana di maggio. Dopo le piogge che nei giorni scorsi hanno bagnato il Nord, la rimonta dell’alta pressione ha determinato un deciso miglioramento. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni lungo tutto lo Stivale, con clima gradevole.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il promontorio anticiclonico garantirà bel tempo anche nella giornata di domani. Valori termici attesi al di sopra delle medie del periodo, con un ulteriore aumento al meridione a causa dell’aria in risalita dal Nord Africa che potrebbe portare i termometri fino a 30°C. Confermato il ritorno del maltempo tra lunedì pomeriggio e martedì: una intensa perturbazione raggiungerà dapprima il Nord per poi estendesi anche alla regioni centrali, con piogge e temporali.

Intanto per oggi, sabato 8 maggio 2021, al Nord Italia tempo stabile al mattino con nuvolosità variabile in Pianura Padana e sereno altrove. Pomeriggio cieli parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. In serata cieli sereni e parzialmente nuvolosi su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente.

Tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni e nuvolosità variabile sulle regioni adriatiche. Locali piogge nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo nelle ore pomeridiane. Migliora in serata.

In Toscana tempo stabile con ampie schiarite al mattino alternate a locali addensamenti specie sull’Alta Toscana; generalmente poco nuvoloso nel pomeriggio su tutti i settori. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni.

Tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi sulle regioni peninsulari e sereni sulle Isole Maggiori. Nessuna variazione nel pomeriggio e cieli sereni ovunque in serata.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore diurne e locali innocui addensamenti sparsi; in serata il tempo si manterrà generalmente stabile su tutti i settori.

Temperature minime e massime stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.